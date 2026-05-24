Nông dân làm du lịch từ vườn cây ăn trái, mỗi ngày đón hàng trăm khách

Ông Dũng cho biết, trước đây, khu vườn nhà ông chủ yếu trồng cam sành và chanh. Tuy nhiên, sâu bệnh thường xuyên xảy ra, chi phí đầu tư cao nên nguồn thu không ổn định. Năm 2019, sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi các mô hình du lịch miệt vườn ở nhiều địa phương, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ khu vườn rộng 18.000 m2 sang phát triển du lịch sinh thái.

Nhờ đầu tư bài bản, quy hoạch hợp lý và liên tục bổ sung các loại cây ăn trái đặc sản, lượng khách đến tham quan ngày càng tăng. Không chỉ khách trong nước, nơi đây còn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách quốc tế yêu thích trải nghiệm văn hóa sông nước miền Tây.

Khu vườn sinh thái của ông Tư Dũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa miệt vườn miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Hiện khu vườn có hơn 200 cây dâu bòn bon, cùng nhiều loại cây ăn trái khác như bưởi da xanh, mít, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, ca cao… Nhờ trồng theo mùa vụ nên khu vườn gần như có trái chín quanh năm, du khách đến thời điểm nào cũng có thể thưởng thức trái cây tươi tại vườn.

Bên cạnh hoạt động tham quan, ông Dũng còn cải tạo hệ thống kênh mương để nuôi các loại cá đồng phục để vụ du khách câu cá giải trí và chế biến món ăn tại chỗ. Ngoài ra, khách đến đây còn có thể trải nghiệm chèo xuồng, thưởng thức bánh dân gian và nhiều món ăn đậm chất miền quê Nam bộ.

Nhờ vị trí thuận lợi, cách chợ nổi Cái Răng chưa đầy 600 m đường sông, vườn sinh thái Tư Dũng nhanh chóng trở thành điểm kết nối quen thuộc trong hành trình khám phá miền Tây của nhiều công ty lữ hành. Hiện mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 200 lượt khách. Vào dịp lễ, tết hoặc mùa du lịch cao điểm, lượng khách có thể tăng lên 500 - 600 người/ngày. Theo ước tính, mô hình này mang về lợi nhuận gần 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông Dũng.

Du khách trải nghiệm hái dâu ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Dũng, thành công của mô hình hôm nay là kết quả của cả quá trình kiên trì xây dựng cùng sự chung sức của các thành viên trong gia đình. Các con ông đều tham gia quản lý, vận hành khu du lịch. Không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, mô hình còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Sự thành công của vườn sinh thái Tư Dũng thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi và đổi mới của nông dân miền Tây. Qua đó, tạo động lực để nhiều nông hộ mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm.

Du khách chụp ảnh ở vườn dâu ẢNH: DUY TÂN

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ái, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Ái, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhận xét: "Mô hình du lịch của ông Tư Dũng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm liền, ông Tư Dũng được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố".