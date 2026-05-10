Điều gì khiến homestay miệt vườn của cô gái miền Tây thu hút khách quốc tế?

Khám phá sức hấp dẫn của homestay miệt vườn - trải nghiệm tuyệt vời năm 2026

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Huỳnh làm việc trong lĩnh vực nội dung và công nghệ. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, Huỳnh quyết định nghỉ việc về khởi nghiệp với mô hình homestay miệt vườn, với mong muốn vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Như Huỳnh (trái) bỏ phố về quê khởi nghiệp với mô hình homestay miệt vườn ẢNH: DUY TÂN

"Với tôi, du lịch không chỉ là đi đến những nơi mới, mà còn là hành trình kết nối với văn hóa và con người", Huỳnh chia sẻ. Từ đam mê trải nghiệm và sự nhạy bén với xu hướng du lịch xanh, Huỳnh ấp ủ đưa mô hình du lịch nông nghiệp về chính mảnh đất quê nhà. Đầu năm 2022, Homestay Mương Đình với diện tích hơn 4.000 m2 chính thức đi vào hoạt động tại xã Tân Hòa. Từ đó đến nay, mỗi năm nơi đây đón hơn 2.000 lượt khách, trong đó khoảng 90% là khách quốc tế.

Mỗi năm, Homestay Mương Đình của Huỳnh đón hơn 2.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, trong đó khoảng 90% là khách quốc tế ẢNH: DUY TÂN

Sức hấp dẫn của homestay nay là chính không gian miệt vườn thoáng đãng cùng những trải nghiệm đời sống bản địa chân thực. Buổi sáng, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của miền Tây: ghe xuồng bán hàng rong, tiếng rao bánh mì, xôi sáng, học sinh đến trường… Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị mà cuốn hút. Bên cạnh đó, khu vườn còn trồng nhiều loại cây ăn trái như xoài, vú sữa, chôm chôm, dừa, bưởi, dâu, sầu riêng… giúp du khách có thể thưởng thức trái cây theo mùa ngay tại chỗ.

Khách đến Homestay Mương Đình Chủ yếu là người nước ngoài ẢNH: DUY TÂN

Không dừng lại ở lưu trú, Huỳnh còn thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm: tham quan làng nghề, vườn trái cây, lò rượu truyền thống, làm bánh dân gian, đạp xe trên đường quê hay chèo xuồng len lỏi kênh rạch. Du khách cũng có thể ghé trang trại nuôi dê để tìm hiểu quy trình chăn nuôi, vắt sữa. Đây là những trải nghiệm "rất đời" nhưng lại mới mẻ đối với nhiều người.

Homestay được xây dựng theo hướng gần gũi thiên nhiên, với 14 phòng nghỉ, sức chứa hơn 40 khách, kết hợp giữa nhà gỗ và nhà tường, khu nhà hàng ven sông và không gian cây trái xanh mát. Toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo lối mộc mạc, giữ trọn nét đặc trưng của miền Tây sông nước.

Du khách nước ngoài thích thú đi cầu khỉ. ẢNH: DUY TÂN

Mô hình được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Năm 2022, Homestay Mương Đình được UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, thuộc nhóm "Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch". Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn là động lực để mô hình phát triển bền vững.

Một bé gái người nước ngoài tham quan trang trại nuôi dê lấy sữa ẢNH: DUY TÂN

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, Huỳnh thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, sự đồng hành của chính quyền địa phương đã giúp cô từng bước hoàn thiện mô hình. "Khi tìm hiểu bộ tiêu chí OCOP, tôi nhận ra rất phù hợp với định hướng của mình nên quyết tâm theo đuổi. Quá trình làm luôn có sự hỗ trợ từ chính quyền, đó là điều khiến tôi rất trân trọng", Huỳnh nói.

Khách thích thú trải nghiệm ăn tối ở mé sông ẢNH: DUY TÂN

Điểm đặc biệt của Homestay Mương Đình không nằm ở sự sang trọng, mà ở trải nghiệm "sống chậm" giữa thiên nhiên. Tại đây, du khách có thể rời xa nhịp sống đô thị ồn ào, hòa mình vào không gian xanh, tham gia các hoạt động tát mương bắt cá, trồng rau, chèo ghe… những điều tưởng chừng xa lạ nhưng lại là đời sống thường nhật của người dân miền Tây.

Du khách thưởng thức những món ăn đậm chất Nam bộ tại Homestay Mương Đình ẢNH: DUY TÂN

Chính những trải nghiệm mộc mạc ấy đã tạo nên sức hút riêng, giúp du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương. Từ một dự án khởi nghiệp, mô hình homestayt miệt vườn của Huỳnh đang dần trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng tại ĐBSCL - nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa theo cách tự nhiên, bền vững.