Nghỉ lễ 30.4: Ghé homestay Đà Lạt 'không cần săn mây, mây tự tìm tới'

Kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5 cận kề, nhiều người ở TP.HCM cũng như khắp các tỉnh thành lên kế hoạch cho những chuyến đi xa "trốn nóng", những chuyến du lịch "xả stress" cùng gia đình và những người thân yêu. Có người chọn lên Đà Lạt săn mây ở homestay ít người biết, lựa chọn của bạn thế nào?

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người chọn lên Đà Lạt săn mây, trốn nóng, có người chọn nghỉ lễ bên gia đình. Lịch trình của bạn thế nào? ẢNH: NVCC

Homestay săn mây "view triệu đô"

Vùng ngoại ô phía đông của Đà Lạt, ở thôn Túy Sơn, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), Tháng Năm homestay rộng hơn 700 m2 vốn là điểm săn mây yêu thích của nhiều du khách khi ghé "thành phố ngàn hoa".

Chủ nhân của homestay này là vợ chồng anh Tùng Ngô và chị Uyên Huỳnh hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Vì "quá mê" mảnh đất Đà Lạt mộng mơ, 2 năm trước, anh chị quyết định mở homestay đón khách, cũng là để gia đình nhỏ của mình có một "trạm dừng chân thật chill" mỗi lần tìm về phố núi.

Homestay nổi bật với căn nhà gỗ mộc mạc với 3 phòng ngủ tiện nghi. Bên ngoài căn nhà gỗ là bãi cỏ xanh mát rộng hàng trăm mét vuông nơi có 3 chiếc lều Mông Cổ để cắm trại. Từ đây, vào sáng sớm, gia đình anh cũng như những khách ghé homestay có thể phóng tầm mắt ra "biển mây" xa xa phủ kín những cánh rừng thông.

Homestay của anh Tùng Ngô và vợ được nhiều khách lựa chọn các dịp lễ ẢNH: NVCC

"Săn mây vào sáng sớm là một trong những điều mà mọi người thích nhất khi tới homestay của vợ chồng mình. Từng góc nhỏ ở đây, những cành hoa, cây trái đều được vợ chồng mình chăm chút tỉ mỉ từng góc một", anh Tùng Ngô bày tỏ.

Chủ homestay giới thiệu nơi này có thể cùng lúc đón nhóm khách 20 người. Sở dĩ nơi này được vợ chồng anh chị đặt tên là Tháng Năm vì họ mong muốn homestay chính là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp bền bỉ theo thời gian, năm tháng cho những ai từng ghé.

"Đặc biệt, tháng 5 chính là sinh nhật của vợ mình. Năm nào vào dịp này cả nhà mình cũng sẽ lên Đà Lạt. Đó là lý do vào tháng 5 này, cũng ngay vào dịp nghỉ lễ, khách ghé homestay sẽ được giảm giá", anh chủ cười, chia sẻ thêm.

"Không cần săn mây, mây tự tìm tới!"

Anh Phạm Duy, một vị khách vừa ghé homestay của vợ chồng anh Tùng Ngô nhận xét việc ngủ ở lều tại đây là một trải nghiệm thú vị, dành cho những ai thích kiểu cắm trại qua đêm.

"Nơi này view đẹp, nằm giữa một quả đồi xung quanh rừng thông và vườn rau. Sáng mình không phải dậy sớm đi săn mây, mây tự tìm tới tận nơi. Vị trí homestay xa trung tâm tầm 10 km nhưng cảnh đẹp, không khí trong lành, yên tĩnh, khá gần với các quán cà phê nổi tiếng ở Đà Lạt", vị khách chia sẻ.

Săn mây ở Đà Lạt luôn mang tới trải nghiệm thú vị cho du khách ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Trường Nguyễn cũng tâm đắc với thiết kế không gian phòng trong căn nhà gỗ ấm cúng, các phòng nối ra đến phòng khách dễ dàng cho gia đình gặp nhau. Anh ấn tượng với trải nghiệm ngoài sân vườn có thể nướng BBQ vào buổi tối và ngắm ra thung lũng nhà kính về đêm "rất chill".

Còn anh Dinh Nguyễn bày tỏ sự quý mến không chỉ vì đây là nơi săn mây "view triệu đô" rời xa ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị mà còn ở sự nhiệt tình, dễ thương của anh chị chủ.

Anh Nguyễn Tấn (28 tuổi), sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết dịp lễ 30.4 - 1.5 tới đây, anh dự định sẽ lên Đà Lạt tránh nóng cùng bạn bè. Là người thích chụp ảnh, chàng cho biết sẽ săn mây vào sáng sớm.

Lịch trình của bạn kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thế nào? ẢNH: NVCC

"Những điểm săn mây nổi tiếng như đồi chè Cầu Đất, đồi Thiên Phúc Đức, đồi Đa Phú, đỉnh Hòn Bồ và đỉnh Langbiang đã quá nổi tiếng, mình sẽ ghé một trong những địa điểm này. Mình cũng đang tìm một homestay có thể săn mây sáng sớm luôn, không phải di chuyển xa", anh chia sẻ.

Trong khi đó kỳ nghỉ lễ sắp tới, anh Thiện Triệu (29 tuổi) cho biết sẽ dành thời gian bên gia đình, bạn bè thay vì những chuyến đi xa. Anh chàng ngại phải di chuyển những ngày lễ vì sợ kẹt xe, đông đúc.