Vì sao gen Z ngày càng du lịch nhiều, chi tiền để trải nghiệm?

Xu hướng du lịch gen Z 2026 đang ngày càng trở nên nổi bật, khi thế hệ này ưu tiên những hành trình khám phá và trải nghiệm cuộc sống phong phú hơn. Họ tìm kiếm những địa điểm độc đáo để tận hưởng từng khoảnh khắc, từ những bãi biển tuyệt đẹp cho đến các thành phố sôi động. Sự kết nối với thiên nhiên và văn hóa bản địa cũng là điều mà gen Z đặc biệt chú trọng. Hãy cùng khám phá những xu hướng thú vị này và hiểu rõ hơn về cách mà gen Z định hình tương lai du lịch.

Nhu cầu du lịch của gen Z tại Việt Nam đang tăng mạnh và trở thành một trong những biến số đáng chú ý của thị trường du lịch nội địa. Theo công bố "Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành du lịch - khách sạn - resort - vận tải hành khách năm 2025" của Vietnam Report ngày 1.12.2025, gần 54% người tiêu dùng thuộc thế hệ gen Z (13 - 28 tuổi) cho biết họ sẽ đi du lịch nhiều hơn trong năm 2026.

Xu hướng du lịch gen Z 2026: Phải dành dụm để đi

Văn Kim Thủy Ngân, sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, TP.HCM, cho biết đi du lịch nước ngoài 1 lần/năm, còn trong nước khi rảnh, có đủ tài chính và có dịp là đi. Mỗi lần đi Ngân đều tối ưu hóa chi tiêu nhất có thể, chi cho du lịch một cách thông minh.

Ngân cho biết chọn đi du lịch không phải dịp lễ, để tránh đội chi phí và không quá đông người mà vẫn khám phá được nhiều nơi hơn, trải nghiệm trọn vẹn điểm đến. Để có chi phí cho những chuyến đi, Ngân tranh thủ làm thêm 2 - 3 công việc bán thời gian.

"Mỗi chuyến đi chi phí khoảng hơn 5 triệu đồng. Mình và nhiều bạn cùng trang lứa mà em biết, cố gắng bớt chi tiêu để dành tiền đi du lịch nhiều, vì tụi em làm việc cũng chăm chỉ và có phần áp lực. Đi để thư giản bản thân sau giờ làm việc căng thẳng, sau đó trở lại công việc tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn", Ngân chia sẻ.

Còn Nguyễn Huy Nhật, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cuộc sống bây giờ không quá nhiều khó khăn, nên nhiều bạn trẻ có xu hướng chi tiền cho du lịch nhiều hơn. Dù không coi du lịch là thiết yếu nhưng mỗi năm Nhật cũng có khoảng 2 chuyến đi chơi xa.

"Mình thích đi du lịch đúng theo trải nghiệm, giúp mình mở mang nhiều kiến thức và cuộc sống vui hơn. Mình quan niệm nếu đã đi thì nghĩ "chi cho nó tới", còn không thì không đi, thế nên mỗi lần đi du lịch, em chi khoảng 60% tiền lương làm tháng đó", Nhật nói.

Còn Lê Ngọc Bảo Trâm (30 tuổi), ngụ xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh, cho rằng gen Z ngày nay thường dễ bị stress, do đó sẽ có xu hướng chi tiền để đi du lịch như một cách để giảm căng thẳng, áp lực.

Đi nhiều là động lực giúp điểm đến phát triển

Anh Ngô Minh Chú (38 tuổi), hướng dẫn viên du lịch tự do, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM, cho biết lượng khách trẻ đi du lịch chiếm ngày càng nhiều trong các tour anh dẫn.

Theo anh Chú, xu hướng giới trẻ ngày nay, dành nhiều thời gian và chi tiêu cho du lịch xuất phát từ nhu cầu khám phá thế giới ngày càng lớn. Việc "chịu chi" thực chất chỉ là phương tiện, còn động lực chính của các bạn trẻ là sự tò mò và mong muốn trải nghiệm những điều mới mẻ.

Cũng theo anh Chú, trong quá trình dẫn tour, khi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, anh nhận thấy họ có xu hướng ưu tiên trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, cảnh đẹp. Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi một bộ phận bạn trẻ chưa thực sự quan tâm đúng mức đến các giá trị văn hóa, lịch sử tại điểm đến.

Theo PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Du lịch học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), gen Z hiện nay được tiếp cận với khoa học công nghệ tốt, đặc biệt là nền tảng số nên rất nhanh có thể biết được điểm đến đang "hot", nơi có cảnh đẹp hay điểm check- in đang nhiều người quan tâm. Thứ 2 các bạn sinh ra ở giai đoạn mà kinh tế đất nước phát triển rất nhiều, có điều kiện tài chính tốt từ gia đình hoặc nhiều người trẻ vừa học vừa làm kiếm tiền rất nhiều và rất giỏi, tự chủ và độc lập về tài chính.

"Như vậy hai yếu tố này cộng lại tác động đến chi tiêu chung của bạn trẻ, trong đó có chi cho du lịch. "Cơm áo gạo tiền" còn đeo đuổi thế hệ trước nhiều thì ngày nay gen Z có nền tảng kinh tế ổn định hơn từ gia đình hoặc tự thân kiếm ra tiền nên thường quyết định chi nhiều hơn. Hơn nữa, việc tiếp cận với thông tin du lịch, nhất là tin hot trên mạng xã hội hay trào lưu trải nghiệm mới rất nhanh và mạnh dẫn đến tiêu xài mạnh cho những chuyến đi là chuyện dễ hiểu", PGS.TS Phạm Hồng Long nói.

Theo ông Long, người trẻ đi nhiều, ở lâu lại chi tiêu mạnh cũng tác động làm cho điểm đến phát triển, lan tỏa hơn thông qua các hình ảnh, video, clip được chia sẻ trên các diễn đàn. Điều này cũng kéo theo hạ tầng du lịch được đầu tư, quan tâm, phát triển nhằm phục vụ nhu cầu "mạnh bạo" của các bạn trẻ.



