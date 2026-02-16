Du khách quốc tế len lỏi kênh rạch trải nghiệm tết miệt vườn miền Tây

Tết miệt vườn miền Tây ấm áp, gần gũi

Ngoài các tour du lịch được thiết kế sẵn, nhiều du khách quốc tế còn lựa chọn hình thức khám phá tự túc bằng cách thuê ghe nhỏ của người dân địa phương, len lỏi các kênh rạch nối liền với chợ nổi Cái Răng để cảm nhận rõ hơn không khí tết miệt vườn miền Tây.

Du khách quốc tế thích thú ghi lại hình ảnh đời sống thường nhật của người dân miền Tây những ngày giáp tết ẢNH: DUY TÂN

Khi rời chợ nổi Cái Răng, chiếc ghe chậm rãi rẽ vào rạch Rau Răm (phường An Bình, thành phố Cần Thơ) rợp bóng dừa nước. Hai bên bờ là những ngôi nhà được dọn dẹp tinh tươm, trước sân treo đèn lồng đỏ, bài trí chậu mai vàng, tắc kiểng... Mùi bánh tét đang nấu, cùng hương nhang thoang thoảng trước bàn thờ gia tiên hòa với tiếng cười nói rộn ràng tạo nên không gian tết ấm áp, gần gũi.

Trên hành trình ấy, du khách quốc tế không chỉ ngắm cảnh, mà còn được tận mắt chứng kiến nhịp sống thường nhật của người dân vùng sông nước. Có người đang lau chùi ghe chuẩn bị chở hàng những ngày đầu năm, có gia đình tất bật gói bánh, trẻ nhỏ háo hức phụ giúp người lớn dọn dẹp sân nhà. Nhiều du khách thích thú giơ máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đời thường, trong khi một số khác không ngần ngại vẫy tay chào và nhận lại những nụ cười thân thiện từ người dân địa phương.

Chủ ghe địa phương vừa điều khiển phương tiện, vừa giới thiệu phong tục tết cổ truyền cho du khách quốc tế ẢNH: DUY TÂN

Điều khiến du khách ấn tượng không chỉ là cảnh sắc, mà còn là sự chân chất, hiếu khách của người dân. Những cái vẫy tay, lời chào thân thiện, dù khác biệt ngôn ngữ, vẫn tạo nên sự kết nối gần gũi. Chính những trải nghiệm chân thực ấy đã giúp du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa bản địa, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh vùng sông nước miền Tây đến bạn bè quốc tế.

Anh Michael Thompson, du khách đến từ Anh, cho biết chuyến đi bằng ghe qua các con rạch nhỏ là trải nghiệm đặc biệt nhất trong hành trình của anh tại Việt Nam. "Tôi rất ấn tượng khi thấy người dân chuẩn bị tết cổ truyền. Có gia đình đang gói bánh, có nhà treo đèn lồng và trưng bày hoa mai trước cửa. Không khí rất ấm áp và bình yên. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận tết theo cách gần gũi như vậy", anh chia sẻ.

Du khách trải nghiệm cảm giác ngồi ghe nhỏ len lỏi qua những con rạch rợp bóng cây ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, chị Anna, du khách đến từ Đức thấy việc ngồi trên ghe len lỏi qua những kênh rạch rợp bóng dừa mang lại cảm giác hoàn toàn khác. "Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không ồn ào, không đông đúc. Người dân luôn mỉm cười và vẫy tay chào chúng tôi. Tôi cảm thấy mình không chỉ là khách du lịch, mà giống như đang được chào đón vào cuộc sống thật của họ trong dịp tết", chị nói.

Du lịch kênh rạch mang lại sinh kế cho người dân

Không khí tết cũng hiện diện rõ nét trên dòng sông qua những ghe chở đầy hoa, trái cây, bánh mứt và các loại nông sản. Sắc vàng rực rỡ của mai, sắc đỏ của dưa hấu, sắc xanh của rau trái hòa cùng làn nước lấp lánh nắng sớm tạo nên khung cảnh sinh động, mang đậm dấu ấn miền Tây. Nhiều du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc hiếm có của mùa xuân phương Nam.

Hành trình khám phá kênh rạch mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm chân thực về tết miệt vườn Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn Việt (50 tuổi), chủ ghe chở khách du lịch cảm nhận những chuyến đi xuyên qua kênh rạch luôn để lại ấn tượng sâu sắc với khách quốc tế. "Không chỉ muốn xem chợ nổi Cái Răng, du khách còn muốn hiểu cuộc sống thật của người miền Tây. Khi đi vào các con rạch nhỏ, thấy nhà cửa được trang trí, người dân chuẩn bị đón tết… họ rất thích thú. Nhiều người còn hỏi ý nghĩa của cây mai vàng, bánh tét và phong tục cúng ông bà ngày tết", ông Việt cho biết.

Cũng theo ông Việt, những ngày giáp tết, việc chở khách tham quan kênh rạch mang lại cho ông nguồn thu nhập từ 300.000 đến 400.000 đồng/ngày, tùy quãng đường di chuyển và số lượng khách. Trên mỗi tuyến ghe đi khoảng 7 km, có hàng chục hộ dân địa phương mưu sinh bằng nghề chở khách du lịch, góp phần cải thiện đời sống trong mùa cao điểm đón khách quốc tế.

Khách quốc tế đi bộ trên những đường lộ nông thôn để trải nghiệm không khí tết miệt vườn miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Sự gia tăng lượng khách nước ngoài trong dịp tết không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn khẳng định sức hút của chợ nổi Cái Răng và văn hóa miệt vườn. Giữa nhịp sống hiện đại, những chuyến ghe chở đầy ắp tiếng cười, len lỏi qua từng con rạch nhỏ ngày xuân, đã trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với hồn cốt của miền Tây mộc mạc, ấm áp và đậm đà bản sắc.



