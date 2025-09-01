Độc đáo 'massage vịt' ở xứ cồn miền Tây

Cồn Sơn có thêm dịch vụ mới

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu, biệt lập với phố xá ồn ào. Nơi đây mang vẻ đẹp chân quê với những chuyến đò giang, những căn nhà kiểu miền Tây và những vườn trái cây xanh tốt quanh năm.

Từ lâu, cồn Sơn được biết tới là điểm du lịch cộng đồng miệt vườn sinh thái hấp dẫn bậc nhất Cần Thơ. Làm nên thương hiệu này không chỉ có thiên nhiên xanh mát, mà còn phải kể đến những người nông dân đã nghĩ và làm ra nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, sáng tạo.

Từ những con vật gần gũi đời thường, bà con cồn Sơn đã trình diễn nhiều màn xiếc "giải trí" như ếch nhảy qua vòng, huấn luyện cá lóc bay như vận động viên thể dục, hay tập cho cá lóc bú bình như đứa trẻ sơ sinh… Và mới đây, một người phụ nữ vừa tung ra dịch vụ độc đáo nữa là "massage vịt".

Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm "massage vịt" ở cồn Sơn, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây ẢNH: THANH DUY

Hiếu kỳ, chúng tôi tìm đến nơi nuôi dưỡng bầy vịt biết "massage". Đó là căn chòi gỗ trên chiếc ao nằm trong vườn sầu riêng và bưởi đang cho trái của bà Bùi Thúy Liễu (41 tuổi, chủ vườn Phương My). Rất bất ngờ khi khách tham quan đi lại mà bầy vịt vẫn tỉnh bơ, thoải mái bơi và tỉa lông dưới dòng nước mát.

Thử tài các chú vịt, bà Liễu lấy từ nhà ra một dĩa thức ăn viên. Khách được hướng dẫn ngồi trên thanh gỗ, thả lỏng hai chân xuống chiếc ghế được đóng bằng cây, rồi chờ được trải nghiệm cảm giác lạ. Khu vực khách ngồi là một tấm sàn gỗ, chỉ khi nào được phép đàn vịt mới đi lên nên luôn sạch sẽ. Thậm chí, mỗi buổi sáng bà Liễu còn tưới sạch bằng nước lau sàn.

"Két, két, két…", tiếng gọi dồn của bà Liễu lập tức gây chú ý cho dàn "nhân viên" massage đang trầm mình dưới ao. Chúng liền vỗ cánh, quay đầu bơi về cùng một hướng như thể đã biết lại tới giờ trình diễn. Bà Liễu mở cửa ngăn, bầy vịt đi lên chiếc cầu thang dựng đứng một cách điêu luyện, rồi tiến về phía chân khách tham quan chẳng có gì là sợ sệt.

Những chú vịt được rèn luyện sự dạn dĩ để massage cho khách du lịch ẢNH: THANH DUY

Từng nắm thức ăn bà Liễu rải xuống chân khách, bầy vịt liền chạy bì bạch đến mổ lấy từng viên. Hàng chục chiếc mỏ vịt gõ lên xuống không đều nhau, tạo cảm giác kích thích trên da, vừa nhột vừa thú vị, có khách còn thử cho đàn vịt massage cả tay.

Trong lúc trải nghiệm, anh Nguyễn Hải Lập (24 tuổi) bật cười thích thú: "Cảm giác khi được vịt massage thật là khó tả, nhột nhột, vui vui làm sao. Ý tưởng này mới mẽ, tôi mới trải nghiệm lần đầu luôn. Công nhận nông dân ở đây sáng tạo, nhưng không biết họ làm sao để những con vịt kia dạn dĩ, giỏi tương tác đến thế".

Làm điều tử tế với đàn vịt

Bà Liễu cho biết, những hộ dân làm du lịch ở cồn Sơn rất quan tâm đến việc sử dụng thực phẩm tự cung tự cấp để tạo ấn tượng với phong cách ẩm thực nhà làm. Trước đây, bà có nuôi một bầy vịt cỏ lấy trứng để làm trứng chiên, trứng luộc và những món ăn khác phục vụ du lịch.

Bầy vịt thả nuôi trong ao, nhiều khách đến tham quan thấy thích, rải thức ăn để dẫn dụ chúng lại chụp hình. Thấy vậy, bà nảy ra ý tưởng massage vịt, vì loài vật này hiền tính và dáng đi khá dễ thương. Đặc biệt, thấy bầy vịt thì người ta nhớ đến miệt vườn sông nước Nam bộ, những đàn vịt chạy đồng. Thế là bà làm nhà sàn gỗ, dựng tiểu cảnh cầu cá tra, thả bầy vịt lội tung tăng bên dưới để gợi lên bối cảnh miền Tây.

Cảm giác được hàng chục con vịt cùng lúc lại massage chân khiến du khách bật cười ẢNH: THANH DUY

Khi ý tưởng rõ ràng thì bầy vịt cỏ đầu tiên đã lớn, bà Liễu dạy thế nào cũng không nghe. Vì vậy, bà bắt một bầy vịt mới khoảng 15 ngày tuổi về...huấn luyện. "Ban đầu, tôi cũng rải thức ăn lên chân mình, chịu khó ngồi im đó cho chúng lại ăn. Tôi kiên trì hàng tháng trời chứ không ít, vì vịt nhỏ nhút nhát lắm, chỉ một cử động nhẹ là chúng ùa chạy tán loạn. Nhưng mình kiên trì gần gũi với nó thì riết nó cũng dạn dĩ với mình", bà Liễu nói.

Theo bà Liễu, ban đầu, bầy vịt phục vụ massage cho du khách ban đầu gần 60 con, nhưng vì khó nuôi nên hiện chỉ còn hơn 30 con và cũng là giống vịt cỏ nuôi lấy trứng. Khi chúng được hơn 2 tháng, sức ăn đã mạnh, những chiếc mỏ cứng cáp thì bà mới ra mắt sản phẩm du lịch ngay dịp lễ Quốc khánh 2.9 này. Vượt xa sự mong đợi, bầy vịt massag thu hút nhiều du khách, nhất là thiếu nhi và người nước ngoài.

"Tôi phải chờ bầy vịt đủ lớn, đủ khỏe thì chúng mới có đủ sức massage vừa lòng du khách. Tới đây, bầy vịt này sẽ vừa phục vụ du lịch vừa để trứng mỗi ngày. Ở cồn Sơn, mọi người sống tử tế với những cây cỏ, con vật đã giúp mình làm du lịch. Và bầy vịt này cũng vậy, tôi sẽ nuôi cho tới khi nào chúng già chết thì thôi chứ không làm thịt", bà Liễu chia sẻ.