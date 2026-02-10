Saigontourist Group: Khát vọng dẫn dắt hệ sinh thái du lịch Việt Nam

Bên lề hội thảo, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group đã chia sẻ về tầm nhìn và lộ trình bứt phá của "con chim đầu đàn" ngành du lịch Việt Nam trong thập kỷ tới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group

"Cửa sổ cơ hội" từ sự hội tụ của ba điều kiện cấu trúc

* Tại hội thảo, cụm từ "thời điểm vàng" được nhắc đến như một từ khóa chủ đạo. Vì sao Saigontourist Group lại lựa chọn cột mốc này để công bố chiến lược dài hạn đến năm 2035?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Chúng tôi không chọn thời điểm một cách ngẫu nhiên. Thực tế, Saigontourist Group đang đứng trước một "cửa sổ cơ hội" hiếm có khi ba điều kiện mang tính cấu trúc đang đồng thời hội tụ.

Thứ nhất là điều kiện chính sách. Hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã định hình rất rõ kỳ vọng đối với khu vực kinh tế nhà nước: Các doanh nghiệp chủ lực không chỉ làm kinh tế giỏi mà phải đi đầu về chuẩn mực quản trị, tạo được năng lực dẫn dắt ngành và đóng góp thực chất vào tăng trưởng xanh. Riêng với TP.HCM, các cơ chế đặc thù đang mở ra dư địa cực lớn để chúng tôi thử nghiệm những mô hình và cách làm mới. Nếu không chủ động nắm bắt ngay lúc này, cơ hội lịch sử này sẽ trôi qua rất nhanh.

Thứ hai là điều kiện thị trường. Du lịch Việt Nam hậu đại dịch đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhưng bản chất đã thay đổi hoàn toàn. Thị trường không còn đơn thuần chạy theo số lượng mà chuyển dịch mạnh mẽ sang chất lượng với các xu hướng: du lịch xanh, thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm. Nếu vẫn vận hành theo quán tính cũ, doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Cuối cùng là nội lực. Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group đã tích lũy đủ về quy mô, kinh nghiệm vận hành và nguồn lực con người để bước sang giai đoạn phát triển cao hơn. Chúng tôi tự tin khẳng định mình đã "đủ lực" để chuyển từ tư thế tham gia thị trường sang tư thế định hình thị trường.

Khách sạn 5 sao Rex Saigon thuộc Saigontourist Group

Chuyển đổi toàn diện: Từ "vận hành" sang "kiến tạo trải nghiệm"

* Khái niệm "chuyển đổi" thường bị đóng khung trong phạm vi kỹ thuật số. Tuy nhiên, bà lại nhấn mạnh đến một sự chuyển đổi mang tính "toàn diện". Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về triết lý này?

- Đúng vậy, tại Saigontourist Group, chuyển đổi không chỉ bó hẹp ở "chuyển đổi số". Đó là cả một cuộc cách mạng về cách tư duy, cách tổ chức và cách tạo ra giá trị.

Chúng tôi thực hiện chuyển đổi trên bốn bình diện cốt lõi:

Đầu tiên là chuyển đổi tư duy phát triển. Thay vì chỉ tập trung vận hành tốt từng dịch vụ đơn lẻ, chúng tôi chuyển sang tư duy chiến lược, xác định đúng "trục tăng trưởng" và năng lực lõi. Cùng với đó là chuyển đổi mô hình quản trị: Tiến tới quản trị hiện đại, linh hoạt dựa trên dữ liệu, đề cao tính hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Song song, chuyển đổi cách tạo giá trị: Đây là thay đổi mang tính bản chất, từ việc "cung cấp dịch vụ" đơn thuần sang "kiến tạo trải nghiệm". Ở đó, sự hài lòng và cảm xúc của du khách trở thành thước đo quan trọng cho năng lực cạnh tranh. Bước đi sâu sắc nhất là chuyển đổi vai trò: Đưa Saigontourist Group từ một doanh nghiệp lớn trở thành một tập đoàn có khả năng dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái du lịch, kết nối các đối tác và lan tỏa đổi mới.

Nói một cách ngắn gọn, chúng tôi chọn cách "làm mới chính mình" để xứng đáng với vai trò dẫn đầu.

Ba trụ cột chiến lược và "chìa khóa" con người

* Vậy đâu là những trụ cột cụ thể sẽ tạo ra sức bật để tập đoàn hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2035, thưa bà?

- Chúng tôi xác định ba trụ cột chiến lược có ý nghĩa sống còn.

Đầu tiên là chuyển đổi số và dữ liệu hóa. Công nghệ sẽ trở thành năng lực lõi, hiện diện trong mọi khâu từ quản trị tài sản, vận hành dịch vụ đến tối ưu hóa doanh thu. Dữ liệu chính là "nguyên liệu" để chúng tôi hiểu khách hàng sâu hơn và ra quyết định chính xác hơn.

Thứ hai là du lịch xanh và phát triển bền vững. Với chúng tôi, đây không phải là một khẩu hiệu để truyền thông, mà là một tiêu chuẩn cạnh tranh mới. Trong bối cảnh thế giới đặc biệt coi trọng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), du lịch muốn đi xa buộc phải đi cùng sự bền vững, bảo tồn tài nguyên và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Mọi công nghệ hay mô hình dù tiên tiến đến đâu cũng cần con người phù hợp để triển khai. Chúng tôi đang tập trung xây dựng thế hệ lãnh đạo mới có tư duy toàn cầu và năng lực công nghệ. Đồng thời, đào tạo đội ngũ nhân viên không chỉ giỏi quy trình mà phải biết "thiết kế trải nghiệm" cho khách hàng.

Bên cạnh đó, việc định vị thương hiệu và mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác tầm cỡ về tài chính, công nghệ, giáo dục cũng là ưu tiên hàng đầu để tạo lực đẩy bền vững cho toàn hệ thống.



Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 3 lần liên tiếp đạt giải Lễ hội Văn hóa ẩm thực đặc sắc sắc nhất thế giới các năm 2023, 2024 và 2025, hiện đang và sẽ giới thiệu rộng rãi ra nước ngoài nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực, du lịch Việt Nam

Áp lực dẫn dắt là vinh dự và trách nhiệm

* Kỳ vọng "dẫn dắt" ngành du lịch TP.HCM và cả nước chắc chắn mang lại không ít áp lực. Bà đối diện với áp lực này như thế nào?

- Áp lực là có thật, nhưng chúng tôi đón nhận nó với tâm thế là một vinh dự và trách nhiệm. Khi xã hội "đặt vai" Saigontourist Group ở vị thế dẫn dắt, chúng tôi hiểu rằng mình không thể chỉ chạy theo mục tiêu lợi nhuận của riêng mình.

Trách nhiệm của chúng tôi là phải đi trước trong đổi mới mô hình; làm chuẩn về quản trị và chất lượng; từ đó lan tỏa các giá trị bền vững ra toàn ngành. Khi Saigontourist Group làm tốt, cả hệ sinh thái du lịch của TP.HCM và Việt Nam sẽ cùng hưởng lợi thông qua việc nâng cao chuẩn dịch vụ, tăng cường liên kết thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh cho điểm đến.

* Thông điệp lớn nhất mà bà muốn truyền tải thông qua chiến lược đến 2035 là gì?

- Saigontourist Group không tự mãn với những gì đã đạt được và không hài lòng với vị trí hiện tại. Chúng tôi chọn cách tự đặt ra những câu hỏi khó, lắng nghe phản biện và dám cam kết với một tầm nhìn dài hạn.

Đến năm 2035, Saigontourist Group không chỉ dừng lại ở một doanh nghiệp du lịch hàng đầu, mà phải là tập đoàn dẫn dắt hệ sinh thái du lịch Việt Nam theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Đó là khát vọng của chúng tôi với sự phát triển của ngành du lịch nước nhà trong giai đoạn mới.