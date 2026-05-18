Thời sự

Đà Nẵng vào cuộc vụ doanh nghiệp giấy bị tố gây ô nhiễm môi trường

Mạnh Cường
18/05/2026 16:26 GMT+7

Sau phản ánh về tình trạng phát tán bụi, khí thải và tro bay từ Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung ảnh hưởng đến môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm.

Ngày 18.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Nam Hưng đã ký ban hành công văn về việc xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động xả thải của Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc phường Điện Bàn Đông).

Theo công văn, nhằm khắc phục tình trạng phát tán bụi, khí thải và tro bay ra môi trường xung quanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lân cận và đời sống người dân khu vực, UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì xác minh, kiểm tra và giải quyết các kiến nghị liên quan đến hoạt động xả thải của doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được giao giám sát chặt chẽ lộ trình chuyển đổi công nghệ lò hơi và nâng cấp hệ thống xử lý chất thải của Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung theo đúng cam kết. Trường hợp phát hiện vi phạm, cần kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát toàn bộ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, đặc biệt là các đơn vị có nguồn phát thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Công an thành phố được giao căn cứ kết quả phân tích mẫu môi trường để xử lý nghiêm các vi phạm nếu có; đồng thời tiếp tục phối hợp giám sát việc tạm dừng vận hành các thiết bị không đủ điều kiện hoạt động tại nhà máy.

Sở NN-MT có nhiệm vụ theo dõi, phối hợp và hướng dẫn Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, UBND phường Điện Bàn Đông cùng Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng được yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời công khai kết quả xử lý để người dân biết, tránh phát sinh khiếu kiện đông người.

Đối với Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung, UBND thành phố yêu cầu khẩn trương khắc phục triệt để tình trạng phát tán bụi, khí thải và tro bay gây ảnh hưởng đến môi trường và khu dân cư xung quanh nhà máy.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN-MT (nay là Bộ NN-MT) phê duyệt tại Quyết định số 1223/QĐ-BTNMT ngày 18.6.2021 và giấy xác nhận về đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

UBND thành phố cũng yêu cầu công ty dừng ngay việc vận hành các thiết bị, công trình chưa đủ điều kiện pháp lý; rà soát hệ thống xử lý nước thải bảo đảm đạt chuẩn tiếp nhận đầu vào của khu công nghiệp.

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố môi trường liên quan đến nước thải, khí thải vượt quy chuẩn khi xả ra môi trường.

