Đồng Nai: Phát hiện công ty chế biến mủ cao su xả nước thải đen ngòm ra suối

Hoàng Giáp
14/05/2026 17:10 GMT+7

Lực lượng chức năng xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai vừa phát hiện một công ty chế biến mủ cao su xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Ngày 14.5, Công an xã Tân Lợi (thành phố Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện một công ty chế biến mủ cao su xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Trước đó, Công an xã Tân Lợi (thành phố Đồng Nai) phối hợp Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Lợi và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường - chi nhánh khu vực Bình Phước (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH MTV L.T.P (địa chỉ ở ấp Quân Y, xã Tân Lợi).

Nước thải đen ngòm chưa qua xử lý được thải trực tiếp ra môi trường

Đoàn kiểm tra đã phát hiện công ty đang hoạt động chế biến mủ cao su có phát sinh nước thải (chưa qua xử lý) và xả nước thải trái phép ra môi trường là suối Rạt, thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty này không có mặt, nên chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất chế biến mủ cao su.

Cơ quan chức năng yêu cầu công ty đình chỉ hoạt động xả nước thải ra môi trường

Hiện tại, đoàn kiểm tra đã thu một mẫu nước thải để tiến hành giám định, phân tích và xử lý. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH MTV L.T.P đình chỉ hoạt động xả nước thải ra môi trường.

Vụ việc đang được Công an xã trưng cầu giám định và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

TP.HCM: Hộ dân nuôi heo giữa khu dân cư phường Tam Thắng xả thải ra môi trường

Toàn bộ nước thải, phân heo được hộ chăn nuôi xả thẳng xuống ao, sau đó chảy ra mương nước tự nhiên, khi phóng viên phản ánh thì tổ trưởng của khu phố cho rằng nuôi heo theo mô hình 'vườn - ao - chuồng'.

