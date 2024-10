Quảng Bình: Doanh nghiệp Bảo Đạt Thành xả thải ra môi trường

Ngày 31.10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 97,2 triệu đồng đối với Công ty CP thương mại Bảo Đạt Thành - Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ nguyên liệu Quảng Bình (địa chỉ tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) do vi phạm về bảo vệ môi trường, liên quan hành vi xả thải ra môi trường.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 15 ngày 18.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế Hòn La tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty CP thương mại Bảo Đạt Thành - Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ nguyên liệu Quảng Bình, do bà Cao Thị Thanh (57 tuổi, ở khối 1, P.Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An) đứng đầu.