Đại tá Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày 11.10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thông báo quyết định về việc điều động đại tá, tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm (49 tuổi, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.



Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Liêm ẢNH: THANH LỘC

Quá trình công tác, đại tá Nguyễn Thanh Liêm đã đảm nhiệm các chức vụ: Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Chánh thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu giao nhiệm vụ, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại tá Nguyễn Thanh Liêm, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được các cấp chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: THANH LỘC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Liêm, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được; nỗ lực, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.