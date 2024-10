Đại tá Bùi Đức An giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Ngày 9.10, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Đức An, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch, thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10.10.2024. Đại tá Bùi Đức An 49 tuổi, quê quán H.Nam Đàn, Nghệ An.

Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (phải), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Bùi Đức An ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tại buổi lễ, đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, chúc mừng và đề nghị đại tá Bùi Đức An với cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.