Thượng tá Nguyễn Sơn giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An

Ngày 19.7, Tỉnh ủy Long An tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an H.Đức Hòa (Long An), giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15.7.2024.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An (bên trái) trao quyết định và chúc mừng thượng tá Nguyễn Sơn B.B

Thượng tá Nguyễn Sơn công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1990. Ông có thời gian 10 năm giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, sau đó là Trưởng công an H.Đức Hòa.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Long An có quyết định điều động thượng tá Huỳnh Văn Trinh, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, giữ chức vụ Trưởng công an H.Đức Hòa thay thế thượng tá Nguyễn Sơn.