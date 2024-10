Bộ Công an bàn giao 1.300 căn nhà cho hộ nghèo tại Trà Vinh

Ngày 8.10, tại xã Phước Hưng, H.Trà Cú, Bộ Công an và Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo địa phương tại một căn nhà mới xây dựng tặng cho một hộ dân nghèo Trà Vinh ẢNH: NAM LONG

Tham dự buổi lễ có thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cùng nhiều đại biểu và 20 hộ dân đại diện 1.300 hộ dân được tặng nhà.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cùng các đại biểu tặng quà cho những hộ dân có nhà mới ẢNH: NAM LONG

Kinh phí xây dựng 1.300 căn nhà nêu trên do Bộ Công an vận động hơn 84 tỉ đồng và từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh Trà Vinh đối ứng. Công tỉnh Trà Vinh đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện, đặc biệt có hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn. Cấp ủy, chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ về nguyên vật liệu đầu vào, quá trình thi công nhà cho đến khi hoàn thành.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, tại lễ bàn giao nhà cho một hộ dân ẢNH: NAM LONG

Sau 4 tháng triển khai, Đề án xây dựng 1.300 căn nhà đã hoàn thành, vượt tiến độ 20 ngày, sớm bàn giao. Qua đó giúp người dân có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin, sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nhà cho người dân trong tỉnh ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Trà Vinh; tinh thần nỗ lực vượt khó, vì nhân dân phục vụ của Ban giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh trong việc hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng những hộ dân được trao tặng nhà. Đồng thời mong muốn sau khi có ngôi nhà mới kiên cố, bà con sẽ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT tại cơ sở...

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong hỗ trợ, triển khai thực hiện hiệu quả việc xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.