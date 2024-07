Thượng tướng Lương Tam Quang: Lực lượng ANTT cơ sở gần dân, vì nhân dân phục vụ

Sáng 1.7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh, Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.



Dự buổi lễ ra mắt có thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An...

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở rất quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, xuất phát từ vị trí, vai trò, tính chất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội thông qua luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1.7.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tỉnh Nghệ An K.HOAN

"Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để duy trì, củng cố duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để sớm đưa luật vào thực tiễn cuộc sống, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ đã ban hành Nghị định 40. Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14 quy định chi tiết một số điều của luật, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để quán triệt, triển khai", thượng tướng Lương Tam Quang nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai để luật sớm đi vào thực tiễn. HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết thành lập và chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các tổ trưởng và tổ chức lễ ra mắt.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tỉnh Nghệ An ra mắt K.HOAN

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ và cả thách thức, do đó yêu cầu đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở ngày càng cao.

Bộ trưởng mong muốn chính quyền các cấp Nghệ An tiếp tục thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong đầu tư trang bị phương tiện, đảm bảo các chế độ chính sách để lực lượng có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng nhiệm vụ.

Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu các cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ANTT nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở.

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành pháo đài vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chính trị và pháp luật, nhiệm vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, cần cụ thể hóa 6 nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đó là: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang lưu trú tại cơ sở. Khẩn trương tham mưu ổn định các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở gắn với chương trình công an xã, thị trấn để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có đủ điều kiện bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao...

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở Nghệ An biểu diễn xử lý tình huống người dân tập trung gây mất ANTT tại địa bàn K.HOAN

"Đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở Nghệ An, tôi đề nghị các đồng chí phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thử thách, ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng; nghiêm túc chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự quản lý của UBND cấp xã và sự phân công, kiểm tra của lực lượng công an. Tích cực hỗ trợ công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị.



Chính sách cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công an tỉnh Nghệ An sớm tham mưu triển khai 6 nhóm nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đảm bảo các điều kiện về trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng này. Các ngành, địa phương cần quan tâm, phối hợp hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Nghệ An, ngày 7.6, HĐND tỉnh này đã ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mỗi thôn, xóm, khối, bản thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự, bao gồm 1 tổ trưởng (kiêm phó trưởng thôn, xóm, khối, bản) được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng; 1 tổ phó được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng và tổ viên được hỗ trợ 1,1 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong lễ ra mắt K.HOAN

Mỗi tổ có 3 thành viên đối với những thôn, xóm, bản có số lượng hộ gia đình dưới 350 và khối phố có số lượng hộ gia đình dưới 500.

Các thôn, khối, xóm, bản có số lượng hộ gia đình cao hơn mức trên thì thực hiện theo nguyên tắc: tăng thêm 1/3 số hộ gia đình thì thêm 1 tổ viên. Tuy nhiên, mỗi tổ bảo vệ ANTT không quá 5 thành viên.

Trên cơ sở này, ngày 28.6, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết quy định số lượng tổ bảo vệ ANTT; số lượng thành viên của các tổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.