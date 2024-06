Sáng 11.6, tại Hà Nội diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thường trực Ban bí thư T.Ư Đảng Lương Cường; Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc; thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hoàng Đăng Quang…

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thượng tướng Lương Tam Quang BCA

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho hay, ngày 6.6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh. Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng có quyết định chỉ định thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều này thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của thượng tướng Lương Tam Quang.

Trước mắt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thượng tướng Lương Tam Quang phát huy tốt vai trò người đứng đầu, cùng tập thể Đảng ủy Công an T.Ư chỉ đạo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Công an T.Ư. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (CAND) anh hùng; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự… phấn đấu đưa Đảng ủy Công an T.Ư luôn là tập thể gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu nhận nhiệm vụ BCA

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tướng Lương Tam Quang cảm ơn sự ghi nhận, tin cậy giao nhiệm vụ của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân mình.

Trên cương vị mới, thượng tướng Lương Tam Quang hứa sẽ đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung…