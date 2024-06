Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận nhiệm vụ mới

Chiều 6.6, Chủ tịch nước Tô Lâm trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị nêu trên, với sự tán thành của 455/455 đại biểu tham gia biểu quyết.

Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an GIA HÂN

Hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh là Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó chủ tịch là Thủ tướng Phạm Minh Chính. 4 ủy viên gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Hiến pháp năm 2013 quy định, Hội đồng Quốc phòng - An ninh gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh. Danh sách thành viên hội đồng do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an

Hội đồng Quốc phòng - An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Hội đồng có thẩm quyền trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Lương Tam Quang (59 tuổi), quê Hưng Yên. Sự nghiệp ông Quang gắn liền với quá trình công tác trong ngành công an.

Trước năm 2012, ông là thư ký lãnh đạo Bộ Công an; đến năm 2012 mang cấp bậc hàm đại tá, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Năm 2015, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Đến tháng 10.2017, ông giữ chức Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Năm 2019, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm trung tướng, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tháng 1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Tam Quang được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một năm sau, ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

Tháng 6.2024, thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.