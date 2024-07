Lực lượng ANTT ở cơ sở tại TP.HCM diễn tập ấn tượng

Sáng 1.7, tại khu vực đường Lê Lợi (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM), Công an TP.HCM tổ chức buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Tại buổi lễ ra mắt, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Tôi tin rằng đây sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng".



Tại buổi lễ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở diễn tập tình huống đảm bảo ANTT nhuần nhuyễn, ấn tượng. Dưới đây là chùm ảnh tại buổi lễ ra mắt:

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới phải chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các địa phương trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.