Lực lượng ANTT ở cơ sở sắp ra mắt trên toàn quốc

Theo Bộ Công an, ngày 1.7 tới, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở sẽ chính thức ra mắt trên toàn quốc. Lực lượng này hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng có sẵn, gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Bộ Công an dự kiến chọn 12 địa phương: Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ và Cà Mau để mời đại biểu T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an về dự, chỉ đạo và động viên trong lễ ra mắt. Các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức lễ ra mắt vào ngày 1.7.

Lực lượng ANTT ở cơ sở tại Sơn La tập luyện để chuẩn bị cho lễ ra mắt C.T

Là một trong số các địa phương được Bộ Công an chọn tổ chức "điểm" cấp tỉnh, đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã chuẩn bị toàn diện và tất cả đã sẵn sàng cho lễ ra mắt.

Thiếu tá Lương Đình Giáp, Phó trưởng Công an P.Quyết Thắng (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La), cho hay sau khi tìm hiểu và nghiên cứu luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì bản thân ông và các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc ban hành luật.

Theo thiếu tá Giáp, luật xây dựng nhằm có cơ sở pháp lý và cơ chế để công dân có thể tham gia, thể hiện quyền làm chủ và góp phần tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Trung tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Công an TP.Sơn La, nói về công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt C.T

Về công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt, trung tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Công an TP.Sơn La, cho biết công an thành phố đã tham mưu với UBND cùng cấp ban hành quyết định thành lập ban tổ chức để tổ chức buổi lễ.

Ngoài ra, Công an TP.Sơn La cũng thành lập 5 tiểu ban giúp việc cho ban tổ chức, đồng thời phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên quan lựa chọn những gương mặt tiêu biểu là công dân, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ trong lực lượng vũ trang tham gia các khối diễu binh, diễu hành, xử lý tình huống cũng như các hoạt động liên quan trong lễ ra mắt.

Lễ ra mắt lực lượng tại Sơn La dự kiến diễn ra vào 8 giờ sáng 1.7, tại quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La). Thành phố này là trung tâm chính trị của tỉnh với 12 xã, phường. Khi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được triển khai đi vào hoạt động sẽ có 139 tổ, 417 thành viên.

Công an tỉnh Sơn La cho hay, TP.Sơn La là đơn vị được lựa chọn tổ chức lễ ra mắt điểm cấp tỉnh, do vậy, những ngày qua, các lực lượng trên địa bàn đã tích cực luyện tập cho sự kiện trọng thể này.

Công an tỉnh Sơn La cũng như nhân dân địa phương mong muốn và tin tưởng lực lượng ANTT ở cơ sở sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, tiếp nối truyền thống trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và góp phần giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.