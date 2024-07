Bộ Công an khen thưởng 72 tập thể, cá nhân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 19.7, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Công an phối hợp Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019 - 2024 (khu vực từ Đà Nẵng trở vào).

Báo cáo tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết giai đoạn 2019 - 2024, cán bộ, hội viên phụ nữ đã cung cấp kịp thời khoảng 19.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua đó giúp lực lượng công an và các ngành chức năng triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị T.Q

Bên cạnh đó, hơn 11.000 câu lạc bộ, tổ, nhóm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã được thành lập với hơn 400.000 thành viên. Từ đây, gần 17.000 phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được thực hiện. Hàng triệu hội viên được giúp đỡ tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Gần 20.000 trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động gần 164.000 tỉ đồng hỗ trợ khoảng 73.000 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc T.Ư, đánh giá cao các cấp Hội LHPN từ T.Ư đến địa phương đã có hàng ngàn sáng kiến, sáng tạo; tích cực phối hợp hiệu quả với lực lượng công an xây dựng, củng cố và nhân rộng hàng trăm mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Đồng thời, có vai trò đáng kể trong việc tuyên truyền, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần kịp thời ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

Nhằm biểu dương những đóng góp nói trên, Bộ Công an quyết định tặng bằng khen cho 32 tập thể và 40 cá nhân thuộc các cấp Hội LHPN Việt Nam có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024.

Lãnh đạo Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc T.Q

Để phong trào tiếp tục được đẩy mạnh, trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam trong việc đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền. Đặc biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các mô hình truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình về phòng chống tội phạm và mô hình dân vận khéo.

Đối với các tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để toàn thể cán bộ, phụ nữ và nhân dân cả nước noi theo.