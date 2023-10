Anh Nguyễn Minh Triết: Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

Ngày 31.10, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2018 - 2023 (khu vực phía bắc).



Tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một chủ trương lớn, rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực của toàn dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Trong nhận thức của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Trong những năm qua, thông qua sự định hướng, hướng dẫn của lực lượng công an và tổ chức Đoàn, tuổi trẻ cả nước đã tích cực tham gia vào các mô hình, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư", anh Triết cho hay.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại hội nghị MINH HẢI

Anh Triết cũng nhấn mạnh giai đoạn 2018 - 2023, lực lượng công an và các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với nhau tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; nhiều mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm đã được thành lập tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tố giác tội phạm, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn mong muốn những mô hình tiêu biểu sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá 5 năm qua sự phối hợp giữa Bộ Công an và T.Ư Đoàn trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đạt được những kết quả rất tích cực, nhiều mô hình, cách làm rất nhân văn.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị MINH HẢI

"Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích, không ngại việc khó, việc khổ để sát cánh cùng lực lượng công an trong các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình có thể rất đời thường, nhưng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không đâu như ở Việt Nam, khi xảy ra tai nạn giao thông thì lực lượng thanh niên có mặt giúp đỡ nạn nhân, hỗ trợ bảo vệ hiện trường; không đâu như ở Việt Nam khi xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt thì thanh niên liền có mặt xông vào cứu người dân, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản…", trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Giúp đỡ 114.315 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023, lực lượng công an và các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức hơn 43 triệu lượt tuyên truyền phòng, chống ma túy, với hơn 22 triệu lượt người tham gia; đăng phát hơn 43.185 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website, fanpage của ngành công an và Đoàn thanh niên các địa phương; thực hiện 13.485 phóng sự tuyên truyền phòng, chống ma túy và hàng chục nghìn lượt tuyên truyền khác.

62 cá nhân, tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2018 - 2023 MINH HẢI

Lực lượng công an và Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức được khoảng 3.800 câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin", với sự tham gia của hơn 45.000 cán bộ, đoàn viên; giúp đỡ 114.315 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; tổ chức 1.383 ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"; tổ chức 72.863 đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông, thu hút 8.412.504 thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Từ năm 2022 đến tháng 6.2023, tổ chức ra mắt 208 đội hình và duy trì hoạt động 2.408 điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông, với tổng số 23.381 đoàn viên tình nguyện tham gia; duy trì 12.861 đội hình cổng trường an toàn giao thông…

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và T.Ư Đoàn đã trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho 31 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2018 - 2023.