Huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 11.8, tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, H.Nguyên Bình).

Dự ngày hội có đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Cục phó V05; bà Nông Thị Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng; ông Trịnh Huy Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng và H.Nguyên Bình.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh (phải) chúc mừng cán bộ, nhân dân H.Nguyên Bình T.H

Trong ngày hội, có nhiều hoạt động như chạy bộ, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cấp căn cước công dân gắn chip, kích hoạt định danh điện tử, giao lưu thể thao và các trò chơi dân gian, trưng bày đặc sản địa phương…

Ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch UBND H.Nguyên Bình, cho biết trong thời gian qua, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn luôn được duy trì và phát triển tích cực. Trong 8 tháng năm nay, tình hình an ninh chính trị tại địa phương được giữ vững.

Theo ông Phong, toàn huyện hiện có 17 mô hình liên quan đến phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, liên kết đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc, tôn giáo và phòng, chống tệ nạn xã hội. Trong năm 2022, 91/96 xã, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, trường học của H.Nguyên Bình đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc T.H

Phát biểu tại ngày hội, đại tá Nguyễn Phong Thịnh ghi nhận thành tích H.Nguyên Bình đã đạt được, đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân H.Nguyên Bình nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Ban Chấp hành T.Ư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Thịnh cho hay, phong trào này cần gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phải huy động sự tham gia tích cực, đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để cùng thực hiện hiệu quả, thắng lợi phong trào này.

Nhân dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh Cao Bằng và UBND H.Nguyên Bình đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.