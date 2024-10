‘Chiến sĩ công an dầm mưa cả tuần, đồ ăn thiếu thốn vẫn bám trụ cứu dân’

Sáng 11.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi và mưa lũ sau bão của lực lượng công an nhân dân (CAND).



Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trước cơn bão, Bộ Công an đã họp trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương để chuẩn bị các phương án, đồng thời có 8 điện chỉ đạo về ứng phó, khắc phục hậu quả.

Trung tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị ẢNH: H.Q

"Lực lượng công an phải lao vào tuyến đầu, điểm nóng, xung kích trong công tác giải tỏa chia cắt giao thông, cứu nạn cứu hộ", Thứ trưởng Bộ Công an cho hay.



Theo trung tướng Lê Văn Tuyến, trong cơn bão Yagi vừa qua, Bộ Công an đã huy động 150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, xuất cấp hơn 45.000 trang thiết bị các loại để phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Từ đó, hàng nghìn người được sơ tán, cứu nạn, hàng trăm người mất tích được tìm thấy. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có 3 chiến sĩ công an tử vong.

"Không có báo cáo nào có thể nêu hết những khó khăn gian khổ, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ. Có những cán bộ, chiến sĩ công an ở Lào Cai đã dầm mưa cả tuần, quần áo, đồ ăn thiếu thốn nhưng vẫn bám trụ để khắc phục hậu quả, cứu dân", Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nói.

Trung tướng Lê Văn Tuyến tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi và mưa lũ sau bão ẢNH: H.Q

Nhận định thời gian tới diễn biến thời tiết và biến đổi khí hậu sẽ rất cực đoan, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác ứng phó với thiên tai, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.



Đồng thời cần chủ động bám sát tình hình thiên tai, mưa lũ, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các giải pháp, phối hợp với các ban ngành để phòng chống, ứng phó với thiên tai, mưa lũ với tinh thần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, không để nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở.

Trung tướng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu công an các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh việc rà soát các trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo khi xảy ra sự cố, tình huống phải vừa có lực lượng, vừa có phương tiện, vừa có trang thiết bị phục vụ.

Các đơn vị phải nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành, các cấp, đặc biệt là với quân đội để phát huy phương châm "4 tại chỗ" của lực lượng công an cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao kỹ năng, trình độ giải quyết các tình huống cụ thể trong phòng chống thiên tai, hỏa hoạn đến các sự cố cứu nạn, cứu hộ...

Tại hội nghị sáng 11.10, công an các tỉnh, đơn vị thuộc Bộ Công an đã có những tham luận, chia sẻ về kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thiếu sót trong quá trình ứng phó, khắc phục, cứu nạn cứu hộ bão Yagi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, trung tướng Lê Văn Tuyến đã tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi và mưa lũ sau bão.