Thành phố Đồng Nai thu hồi 4.300 ha đất cao su cho các dự án trọng điểm

Lê Lâm
08/05/2026 15:25 GMT+7

Thành phố Đồng Nai thu hồi 4.300 ha đất cao su để triển khai các dự án trọng điểm như cao tốc, vành đai 4 và các khu công nghiệp phụ trợ sân bay Long Thành.

Ngày 8.5, UBND thành phố Đồng Nai đã làm việc với Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam về nội dung thu hồi đất cao su để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Nút giao giữa quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đây là điểm đầu của dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, thành phố đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với 33 khu đất nằm trên địa bàn do các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, khai thác, với tổng diện tích gần 4.300 ha.

Thành phố Đồng Nai thu hồi 33 khu đất nhằm triển khai xây dựng các dự án trọng điểm về giao thông như Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, đường gom dân sinh thuộc dự án Dầu Giây - Phan Thiết, mở rộng các tuyến tỉnh lộ…

Ngoài ra, còn sử dụng đất nói trên để xây dựng các khu tái định cư, các khu công nghiệp cạnh sân bay Long Thành.

Khu vực xây dựng khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, nằm cạnh sân bay Long Thành

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, nhiều khu đất đã có quyết định thu hồi, chi trả tiền bồi thường nhưng việc thanh lý cây cao su để bàn giao đất còn chậm.

Lãnh đạo UBND thành phố nói rằng việc này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách của thành phố.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hiện còn nhiều đoạn chưa thi công đường gom dân sinh

Do đó, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai đề nghị Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương thực hiện việc cưa cắt cây cao su, giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho địa phương.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố Đồng Nai và Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất sẽ ký biên bản cam kết về việc thanh lý, cưa cắt cây cao su, bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án.

Đường Vành đai 4 TP.HCM: Đồng Nai phấn đấu khởi công trong tháng 6

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chỉ đạo trong tháng 6.2026 khởi công xây dựng hạng mục đường gom dự án thành phần 1-2, thuộc đường Vành đai 4 TP.HCM.

