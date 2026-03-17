Đường Vành đai 4 TP.HCM: Đồng Nai phấn đấu khởi công trong tháng 6

Ngày 17.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương về tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kết luận, đường Vành đai 4 TP.HCM là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua nghị quyết áp dụng cơ chế đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong tháng 6.2026 phải khởi công xây dựng hạng mục đường gom của dự án thành phần 1-2, và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tiến độ dự án.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM được Quốc hội phê duyệt chủ trương vào ngày 27.6.2025. Dự án dài 159 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.000 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Trong giai đoạn 1, đường này có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 tỉnh thành, gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An cũ (sau sáp nhập, hiện còn 3 địa phương là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh).

Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài 46 km, đi qua 9 xã, tổng mức đầu tư khoảng 26.200 tỉ đồng. Bao gồm dự án 1-2 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên" có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương; dự án 2-2 là phần xây dựng có tổng mức đầu tư khoảng 16.200 tỉ đồng được thực hiện theo phương thức PPP. Cụ thể, ngân sách địa phương bố trí nguồn vốn hơn 4.000 tỉ đồng, số còn lại là nguồn vốn của nhà đầu tư.

Vào ngày 16.3 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 1-2. Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 443 ha, tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ.