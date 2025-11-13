Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Hộ dân nuôi heo giữa khu dân cư phường Tam Thắng xả thải ra môi trường

Nguyễn Long
Nguyễn Long
13/11/2025 11:07 GMT+7

Toàn bộ nước thải, phân heo được hộ chăn nuôi xả thẳng xuống ao, sau đó chảy ra mương nước tự nhiên, khi phóng viên phản ánh thì tổ trưởng của khu phố cho rằng nuôi heo theo mô hình 'vườn - ao - chuồng'.

Ngày 13.11, cơ quan chức năng phường Tam Thắng (TP.HCM) cho biết đã lập biên bản vụ việc và xử lý hộ dân nuôi heo xả thải ra môi trường trong khu Bàu Trũng thuộc tổ 7, khu phố 10.

TP.HCM: Hộ dân nuôi heo giữa khu dân cư phường Tam Thắng xả thải ra môi trường- Ảnh 1.

Chuồng nuôi heo của gia đình bà H. trong khu dân cư

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo phản ánh của người dân, trong hẻm 542 đường Bình Giã, bà H. nuôi heo trong khu dân cư từ nhiều năm nay nhưng không bảo đảm môi trường, gây mùi hôi thối. Nước thải và phân heo xả trực tiếp xuống ao, sau đó chảy ra mương nước.

Từ phản ánh của người dân, PV Báo Thanh Niên phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tam Thắng; tổ trưởng tổ 7, khu phố 10 đến hộ nhà bà H. kiểm tra, lập biên bản vụ việc.

TP.HCM: Hộ dân nuôi heo giữa khu dân cư phường Tam Thắng xả thải ra môi trường- Ảnh 2.

2 chuồng nuôi heo (che bạt đen) nằm trên mặt ao nước. Phía xa là các chung cư của khu đô thị Chí Linh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đây, theo thống kê của lực lượng chức năng, bà H. đang nuôi 39 con heo, trong đó có 2 heo nái. Mỗi con heo nặng từ 15 kg - 40 kg. Gia đình bà H. cho biết heo được gia đình mua thuốc tiêm phòng dịch đầy đủ.

"Bà H. cũng hay xịt rửa chuồng. Tuy nhiên, khi chưa kịp vệ sinh chuồng thì mùi hôi thối của phân heo, thức ăn thừa phát tán ra xung quanh rất khó chịu", một người dân phản ánh.

Theo ghi nhận của PV, các chuồng nuôi heo của gia đình bà H. nằm cạnh ao nuôi cá của các hộ dân. Một số chuồng heo nằm trên ao nước. Toàn bộ phân heo được gia đình bà H. xịt rửa xả thẳng xuống ao.

TP.HCM: Hộ dân nuôi heo giữa khu dân cư phường Tam Thắng xả thải ra môi trường- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phường Tam Thắng kiểm tra chuồng nuôi heo của bà H.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ao nước này rộng hàng trăm mét vuông có màu xanh rêu. Bà H. cho biết ao nước này được gia đình tận dụng nuôi cá để ăn phân heo. Nước trong ao này chảy trực tiếp ra mương nước bên cạnh.

Chuồng nuôi heo của bà H. chỉ cách trung tâm Chí Linh, các chung cư cao tầng của khu đô thị Chí Linh, phường Tam Thắng vài trăm mét, nơi có hàng ngàn hộ dân đang sinh sống. Điều đáng nói, nước trong ao chứa chất thải của heo chảy thẳng ra mương nước.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, tổ trưởng tổ 7, khu phố 10, phường Tam Long thừa nhận việc gia đình bà H. nuôi heo trong khu dân cư là lỗi của mình.

Tuy nhiên, khi PV phản ánh nước thải của heo từ ao chảy ra mương nước thì ông Dũng giải thích đó là chăn nuôi theo mô hình "vườn - ao - chuồng". 

"Ở đây người dân nuôi cá cũng xả nước thải ra mương nước này. Còn hộ bà H. nuôi heo thì là do lỗi của tôi. Tôi hứa sẽ vận động, không cho gia đình bà này nuôi heo nữa", ông Dũng nói.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thắng Tam cho biết sẽ vận động gia đình bà H. di dời heo đi nơi khác, không nuôi heo ở trong khu dân cư. Nếu gia đình bà H. không chấp hành thì phường sẽ tiến hành cưỡng chế.

