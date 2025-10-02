Phụ huynh TP.HCM tố thầy giáo đánh học sinh, giáo viên nói 'chỉ khẽ khẽ vào tay...'

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, nhiều phụ huynh học sinh lớp 2A, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Long Hải (TP.HCM), trước đây là TT.Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã làm đơn phản ánh việc thầy T.V.H đánh học sinh do mình chủ nhiệm.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Long Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

Thầy giáo ''dùng lời lẽ mang tính xúc phạm và bạo lực''?

Trong đơn phụ huynh gửi Báo Thanh Niên nêu rõ: "Trong quá trình giảng dạy, thầy H. có nhiều lần dùng lời lẽ mang tính xúc phạm và bạo lực ngôn từ, đe dọa, học sinh, như "tao đánh mày bò lăng bò lết", "tao đánh cho mày chết", "tao đâm mày bây giờ"… gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và tinh thần của các con.

Đặc biệt nghiêm trọng, thầy còn nhiều lần có hành vi đánh học sinh, bất chấp quy định, vi phạm bạo lực học đường của ngành giáo dục. Chúng tôi có bằng chứng về việc thầy đã đánh học sinh. Chúng tôi coi đây là hành vi không thể chấp nhận, đi ngược lại với đạo đức nhà giáo và ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường.

Hành vi của thầy khiến các con của chúng tôi bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Con chúng tôi rất sợ hãi khi đến lớp, áp lực về mặt tinh thần, có biểu hiện lo sợ, thậm chí không muốn tiếp tục học tập trong trường".

Tiếp xúc với PV Báo Thanh Niên, các phụ huynh đã đưa ra hình ảnh học sinh bị các vết bầm tím trên thân thể.

Ngày 26.9, nhiều phụ huynh có con cho là bị đánh đã lên gặp Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm để xin nhà trường đổi giáo viên, đổi lớp nhưng không được nhà trường chấp thuận. Sau đó, các phụ huynh đã làm đơn phản ánh đến UBND xã Long Hải vụ việc thầy H. đánh con mình và yêu cầu xử lý theo quy định.

UBND xã giao cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý

Ngay 2.10, PV Báo Thanh Niên đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin và trực tiếp đến Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm để làm việc với hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, hiệu trưởng không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Một giáo viên là Tổng phụ trách Đội nói hiệu trưởng không có ở trường.

Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên cùng ngày 2.10, ông H., giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, cho biết nội dung đơn thư phản ánh của giáo viên đã được UBND xã Long Hải xử lý, bản thân ông H. cũng biết nội dung đơn.

Ông H. khẳng định với PV Thanh Niên: "Tôi không dùng lời lẽ như vậy. Họ tố cáo sai hoàn toàn. Tôi dạy ở trường gần 40 năm rồi, còn là từng là Chủ tịch công đoàn nữa. Nếu tôi có lời lẽ như đơn phản ánh thì sao được bầu làm Chủ tịch công đoàn suốt hàng chục năm qua''.

''Tôi cũng đã làm đơn giải trình gửi cho ban giám hiệu nhà trường, UBND xã Long Hải. Vết bầm trên cơ thể học sinh là do các em chạy chơi, va đập mà bị. Còn tôi chỉ dùng thước nhựa khẽ khẽ vào tay để các em viết bài. Khi các em quay lưng nói chuyện trong lúc tôi giảng bài thì tôi khẽ khẽ vào lưng để học sinh ngồi đúng tư thế", ông H. cho hay.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 2.10, một lãnh đạo UBND xã Long Hải cho biết địa phương đã nhận đơn phản ánh của phụ huynh của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc thầy H. đánh học sinh. UBNX xã Long Hải đã giao cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý.