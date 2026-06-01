Ha Ji Won trở lại sân khấu âm nhạc sau 23 năm vắng bóng

Nữ diễn viên Ha Ji Won đang trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc sau khi bất ngờ tái hiện ca khúc Home run tại chương trình Show! music core của đài MBC sau 23 năm.

Theo STARNEWS Korea ngày 31.5, Ha Ji Won xuất hiện trên số phát sóng ngày 30.5 và trình diễn lại ca khúc từng phát hành năm 2003. Ha Ji Won nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung cùng phong thái biểu diễn được nhiều khán giả nhận xét không khác nhiều so với thời kỳ hoạt động âm nhạc trước đây.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về màn trở lại sân khấu âm nhạc của Ha Ji Won Ảnh: AP

STARNEWS Korea còn cho biết Ha Ji Won xác nhận tham gia Show! music core để thực hiện lời hứa từng đưa ra trong chương trình thực tế trực tuyến Lớp 26, Ji Won. Nữ diễn viên hứa với khán giả sẽ tái hiện Home run nếu một video trong chương trình vượt mốc 1,2 triệu lượt xem. Sau khi nội dung này nhanh chóng đạt mục tiêu, cô quyết định trở lại sân khấu âm nhạc sau hơn hai thập niên.

Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, PD Han Seung Hoon - đạo diễn của Show! music core - cho biết chính phía nữ diễn viên đã chủ động liên hệ trước. "Khi nhận được lời đề nghị từ phía Ha Ji Won trong cuộc họp ê kíp hàng tuần, chúng tôi đều ngỡ ngàng và không dám tin vào tai mình. Lúc đó, ban tổ chức chưa biết về lời hứa của cô ấy. Đến khi xác nhận ca khúc biểu diễn là Home run, ai nấy đều phấn khích", Han Seung Hoon chia sẻ.

Ha Ji Won áp lực khi trở lại sân khấu

Đáng chú ý, sau khi lên sóng, Ha Ji Won đã có những chia sẻ về cảm xúc của mình. “Thật ra đã có lúc tôi nghĩ ca khúc Home run này là một ký ức đen tối mà tôi muốn xóa bỏ. Nhưng nhờ lời động viên của đồng nghiệp, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc trở lại sân khấu. Trong quá trình đó, rất nhiều cảm xúc đã xuất hiện trong tôi”, Ha Ji Won bày tỏ.

Nữ diễn viên cho biết cô từng xem Home run là “ký ức muốn xóa bỏ” trước khi quyết định trở lại sân khấu sau 23 năm Ảnh: AP

Nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực khi thời gian chuẩn bị không nhiều. “Tôi lo lắng vì thời gian chuẩn bị khá ngắn. Tôi đã tập luyện ngày đêm để không làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ trẻ cùng biểu diễn trong chương trình. Tôi rất nhẹ nhõm và biết ơn vì đã hoàn thành buổi diễn mà không mắc sai sót nào”, Ha Ji Won bộc bạch.

Ha Ji Won đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả và người hâm mộ đã ủng hộ màn tái xuất của mình. Nữ diễn viên viết trên mạng xã hội cá nhân: “Đó là khoảnh khắc trái tim tôi như muốn vỡ òa vì phấn khích. Tôi thật sự biết ơn khi hôm nay vẫn có thể cảm nhận được sự hồi hộp và hạnh phúc ấy một lần nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi”.

Ha Ji Won sinh năm 1978, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc với nhiều tác phẩm như Khu vườn bí mật, Hoàng hậu Ki và Con tàu y đức. Theo truyền thông Hàn Quốc, Home run được phát hành năm 2003 và do PSY sáng tác. Ca khúc từng gắn liền với giai đoạn đầu sự nghiệp của Ha Ji Won. Vì vậy, việc nữ diễn viên bất ngờ tái hiện sân khấu sau 23 năm không chỉ tạo hiệu ứng hoài niệm với khán giả đời đầu mà còn trở thành đề tài được nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin trong những ngày cuối tháng 5.