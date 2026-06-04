Dùng radar xuyên đất tìm dấu tích liệt sĩ hy sinh trong trận Mậu Thân 1968

Ngày 4.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các chuyên gia của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) triển khai khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất (GPR) tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum (Quảng Ngãi), nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các chuyên gia tiến hành quét radar những vị trí được xác định có khả năng chôn cất liệt sĩ ẢNH: NGỌC LƯU

Tại hiện trường, các chuyên gia tiến hành quét radar tại những vị trí được xác định có khả năng tồn tại các rãnh chôn cất liệt sĩ, dựa trên kết quả nghiên cứu tư liệu lịch sử, bản đồ quân sự và lời kể của các nhân chứng.

Ông Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý - địa cầu, Trường đại học Khoa học tự nhiên, cho biết radar xuyên đất hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ trở lại. Dữ liệu thu được sẽ tạo thành các lát cắt địa chất, giúp nhận diện cấu trúc địa tầng cũng như các dấu hiệu bất thường dưới bề mặt.

Theo ông Cường, công nghệ này đã được ứng dụng trong một số dự án tìm kiếm liệt sĩ trước đây. Điển hình tại Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), kết quả khảo sát bằng radar đã hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng và phát hiện một số hài cốt liệt sĩ. Gần đây, nhà trường cũng cử cán bộ cùng thiết bị radar tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng TP.HCM thăm dò tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Sàng lọc kỹ từng lớp đất để bảo đảm không bỏ sót các dấu tích

Theo các tài liệu nghiên cứu và lời kể nhân chứng, khu vực đường Trường Chinh hiện nay được xác định là nơi nghi có mộ tập thể từ 70 - 90 cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng thuộc Trung đoàn 24A (Mặt trận 3B), Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 tại tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng quân đội cùng các chuyên gia khảo sát thực địa tại khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi) nơi dự kiến triển khai khai quật, tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ ẢNH: NGỌC LƯU

Thông tin về khu vực này được hé lộ từ cuối năm 2021 khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận lời kể của một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2.1968. Theo nhân chứng, sau trận đánh, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70 - 90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước ven đường. Cùng với lời kể, nhân chứng còn lưu giữ hai bức ảnh ghi lại hiện trường chôn cất và vị trí được đánh dấu trên ảnh chụp toàn cảnh khu vực.

Từ những dữ liệu ban đầu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan quân sự đã tiến hành đối chiếu với bản đồ quân sự, hồ sơ tác chiến và nhiều nguồn nhân chứng để từng bước khoanh vùng khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Theo kế hoạch, từ ngày 5.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực hai bên đường Trường Chinh và một phần khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Trước khi tiến hành khai quật, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng radar xuyên đất cùng các thiết bị địa vật lý chuyên dụng để xác định các vị trí nghi vấn.

Công tác tìm kiếm được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900 m² ở góc đông bắc Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282. Giai đoạn tiếp theo sẽ khảo sát các rãnh nghi vấn dọc hai bên tuyến đường. Khi phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc di vật liên quan đến liệt sĩ, lực lượng công binh và Đội K53 sẽ chuyển sang đào thủ công, sàng lọc kỹ từng lớp đất để bảo đảm không bỏ sót các dấu tích.