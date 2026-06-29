Quảng Ngãi: 416 cán bộ phải hoàn trả tiền hỗ trợ vì không đủ điều kiện

Ngày 29.6, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải hoàn trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2025 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành vào ngày 24.6.2025.

Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Phải hoàn trả toàn bộ số tiền từ ngày 1.7

Theo Sở Nội vụ, sau khi tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum sáp nhập, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Kon Tum (cũ) đến làm việc tại Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi được nhận khoản hỗ trợ một lần với số tiền 25 triệu đồng. Tuy nhiên, những trường hợp chuyển công tác trở lại địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) hoặc nghỉ việc trước khi đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ, bắt đầu từ ngày 1.7.

Qua rà soát, Sở Nội vụ xác định có 416 trong tổng số 1.630 trường hợp thuộc diện phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ.

Căn cứ khoản 2 điều 2 Nghị quyết số 23/2025 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ), chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi đến hết ngày 30.6.2026. Những trường hợp nghỉ công tác trước thời điểm này có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận, trừ các trường hợp phát sinh do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng.

Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin về các trường hợp phải hoàn trả, nêu rõ lý do và cập nhật tình hình thu hồi, nộp ngân sách nếu đã thực hiện.

Tiếp tục rà soát về các trường hợp phải hoàn trả

Đối với 1.214 trường hợp còn lại, các đơn vị phải tiếp tục kiểm tra để xác định có phát sinh trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng chính sách hay không. Nếu thuộc diện phải hoàn trả, đơn vị phải lập danh sách, ghi rõ lý do theo biểu mẫu hướng dẫn; trường hợp vẫn đủ điều kiện tiếp tục hưởng chính sách cũng phải xác nhận để làm căn cứ quản lý.

Sở Nội vụ đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, báo cáo. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của danh sách. Trường hợp có cán bộ không đủ điều kiện nhưng không được đưa vào diện thu hồi, đơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Bên cạnh việc rà soát, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thu hồi số tiền đã chi và nộp trả ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 24.6.2025, HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành Nghị quyết số 23/2025 quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh đến làm việc tại Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi sau khi sáp nhập.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ một lần 25 triệu đồng/người, kinh phí do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, mức hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/người; mức hỗ trợ cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Điều kiện áp dụng là chính sách hỗ trợ một lần chi trả ngay áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian công tác tại Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi đến hết ngày 30.6.2026. Đối với những trường hợp nghỉ công tác trước thời điểm ngày 30.6 thì có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã được hỗ trợ (trừ các trường hợp do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng).

UBND tỉnh được giao phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chi trả, hướng dẫn triển khai chính sách theo quy định.