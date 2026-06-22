Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu DIG thu hồi lô trái phiếu 600 tỉ đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) 175 triệu đồng do sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ không đúng mục đích đã công bố với nhà đầu tư. Đáng chú ý, ngoài xử phạt hành chính, DIG còn bị buộc phải thu hồi số trái phiếu đã chào bán, hoàn trả tiền mua hoặc tiền đặt cọc (nếu có) kèm lãi phát sinh cho nhà đầu tư theo quy định.

Công ty DIG phải thu hồi lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng đã phát hành ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo kết luận thanh tra, DIG đã sử dụng 520,5 tỉ đồng trong tổng số 600 tỉ đồng huy động từ lô trái phiếu riêng lẻ DIGH2326001 phát hành ngày 29.12.2023 không đúng phương án đã được HĐQT thông qua và công bố. Cụ thể, doanh nghiệp dùng 200 tỉ đồng để mua cổ phần tại Công ty CP Du lịch DIC và 320,5 tỉ đồng để thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu DIGH2124003, thay vì sử dụng nguồn vốn cho Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (Đồng Nai) như phương án phát hành đã công bố.

DIG phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có quyền gửi yêu cầu hoàn trả tiền trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định tại điểm a khoản 9 điều 8 Nghị định số 156/2020 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 điều 1 Nghị định số 128/2021 của Chính phủ.

Mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Cụ thể, MBS cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIG từ ngày 9.6. Lượng cổ phiếu dự kiến bán là hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG. MBS cũng dự kiến bán giải chấp 424.300 cổ phiếu DIG của bà Lê Thị Hà Thành và 624.900 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền từ ngày 9.6. Bà Thành là mẹ của ông Nguyễn Hùng Cường trong khi bà Huyền hiện giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là em gái ông Cường. MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ...