Một doanh nghiệp đề nghị kiểm tra dấu hiệu giao dịch bất thường về giá cổ phiếu

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2 (mã chứng khoán C32) vừa gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp. Đồng thời doanh nghiệp đề nghị các cơ quan này theo dõi, kiểm tra những dấu hiệu giao dịch bất thường liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu.

Công ty C32 đề nghị kiểm tra dấu hiệu giao dịch bất thường về giá cổ phiếu ẢNH: WEBSITE C32

Công văn nêu rõ, kể từ cuối tháng 5, cổ phiếu C32 đã có 4 phiên tăng trần liên tiếp dù công ty không phát sinh bất kỳ thông tin trọng yếu, sự kiện kinh doanh đột biến hay thay đổi đáng kể nào. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cũng như công tác quản trị vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị thông qua. Tiếp đó, trong giai đoạn từ ngày 2 - 8.6, cổ phiếu C32 tiếp tục ghi nhận thêm 5 phiên tăng trần liên tiếp. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, mã này đã có tổng cộng 9 phiên tăng trần. Công ty cho rằng, đây là diễn biến bất thường và chưa từng xuất hiện trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu C32. Qua theo dõi và tổng hợp thông tin, công ty nhận thấy diễn biến giao dịch giá cổ phiếu thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quan tâm kiểm tra, rà soát. Theo doanh nghiệp, không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức, nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát doanh nghiệp.

C32 cho biết, khối lượng giao dịch cổ phiếu đã tăng đột biến so với mức thông thường trước đây. Giá cổ phiếu và thanh khoản cùng tăng mạnh trong thời gian ngắn dù không có thông tin trọng yếu tương ứng được công bố. Diễn biến này được đánh giá là vượt ra ngoài các biến động cung - cầu thông thường của thị trường. Đồng thời, diễn biến giá tăng liên tục, áp lực mua kéo dài qua nhiều phiên là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý xem xét, rà soát để xác định có hay không hành vi tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch không phù hợp với quy định hiện hành.

C32 khẳng định doanh nghiệp không thực hiện, không chỉ đạo và cũng không có bất kỳ tác động trực tiếp hay gián tiếp nào đối với các giao dịch bất thường nêu trên. Công ty cho biết không tồn tại thông tin nội bộ hoặc thông tin trọng yếu chưa được công bố có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu và đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến ngày 8.6 và giai đoạn có bất thường trước đó. Đồng thời phân tích dữ liệu giao dịch nhằm xác định các tài khoản liên quan, xem xét dấu hiệu phối hợp giao dịch, tạo cung cầu bất thường hoặc các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

C32 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, đặt trụ sở tại phường Lái Thiêu, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ), chủ yếu phục vụ thị trường khu vực phía nam. Tính đến phiên 11.6, cổ phiếu này đang giao dịch quanh 19.700 đồng, tăng hơn 50% so với giữa tháng 5.