Cổ đông Novaland, Vinhomes sắp được chia cổ tức

Một loạt doanh nghiệp bất động sản đang đồng loạt triển khai kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông. Điều này cho thấy kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp tích cực hơn so với trước đó.

Chẳng hạn, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) chốt danh sách cổ đông vào ngày 9.6 để chia cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2025. Doanh nghiệp phát hành gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành này, Hà Đô sẽ hoàn tất kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.

Cổ đông nhiều doanh nghiệp bất động sản như Vinhomes, Novaland sắp nhận cổ tức ÀNH: NGỌC THẮNG

Một đơn vị khác là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) thông báo 11.6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.676 tỉ đồng , sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần. Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 22.345 tỉ đồng lên khoảng 24.021 tỉ đồng .

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) công bố ngày 15.6 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30.6. Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Long dự kiến chi khoảng 243 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Một "ông lớn" bất động sản cũng sẽ chia cổ tức khủng là Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM). Cổ đông Vinhomes đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 25.000 tỉ đồng tiền mặt cho cổ đông. Ngoài ra, Vinhomes cũng dự kiến phát hành thêm hơn 4,1 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 100%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Qua đó, Vinhomes sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỉ đồng . Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được đại hội cổ đông thông qua, tức kể từ ngày 21.4.