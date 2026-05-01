Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Cổ phiếu giá bằng ly trà đá nhưng được chia cổ tức khủng

Mai Phương
01/05/2026 18:08 GMT+7

Một số công ty chia cổ tức gấp nhiều lần giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán

Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã chứng khoán CPH) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 là 13.5. Ngày thanh toán dự kiến vào 25.5. Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 20,22%, tương ứng cứ 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.022 đồng. Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 9 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.

Đáng chú ý, mức chia cổ tức tiền mặt này cao gần gấp 7 lần giá cổ phiếu CPH trên UPCoM vẫn chỉ có 300 đồng và hoàn toàn không có giao dịch, mất thanh khoản. Công ty này cũng đã nhiều năm liền duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt gấp nhiều lần giá cổ phiếu như năm 2024 cũng chia cổ tức 1.960 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu CPH hầu như mất thanh khoản do cơ cấu cổ đông quá cô đặc, khiến lượng cổ phiếu trôi nổi tự do gần như không có. Hiện tại, UBND TP.Hải Phòng nắm giữ 64,5% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát nắm 10%, và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33%.

Công ty Mai táng Hải Phòng là đơn vị thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vụ tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận tải phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa dịch vụ phục vụ việc tang lễ... Hiện tại, đây cũng là công ty duy nhất trên sàn chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này. Kết thúc năm 2025, công ty đạt doanh thu thuần 151 tỉ đồng, đi ngang so với năm trước. Trong đó, mảng dịch vụ tang lễ mang về doanh thu 65,6 tỉ đồng; hai mảng kinh doanh còn lại lại gồm bán hàng hóa (bình, quách, bia đá) mang về 84 tỉ đồng và hoạt động sản xuất thành phẩm (xây mộ) đạt doanh thu 1,56 tỉ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 11 tỉ đồng.

Một công ty khác cũng chia cổ tức khủng cho cổ đông là Công ty CP May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG). Theo thông báo ngày 8.5 tới công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11.6. Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 25 tỉ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức lần này. Mức cổ tức này cũng cao gấp hơn 4 lần giá cổ phiếu PTG đang ở mức 1.200 đồng. Công ty may này cũng đều đặn duy trì cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá cổ phiếu trong những năm vừa qua. Chẳng hạn, năm 2024, doanh nghiệp lập kỷ lục với tỷ lệ chi trả lên tới 150%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 15.000 đồng...

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận