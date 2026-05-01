Cổ phiếu giá bằng ly trà đá nhưng được chia cổ tức khủng

Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã chứng khoán CPH) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 là 13.5. Ngày thanh toán dự kiến vào 25.5. Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 20,22%, tương ứng cứ 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.022 đồng. Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 9 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.

Đáng chú ý, mức chia cổ tức tiền mặt này cao gần gấp 7 lần giá cổ phiếu CPH trên UPCoM vẫn chỉ có 300 đồng và hoàn toàn không có giao dịch, mất thanh khoản. Công ty này cũng đã nhiều năm liền duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt gấp nhiều lần giá cổ phiếu như năm 2024 cũng chia cổ tức 1.960 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu CPH hầu như mất thanh khoản do cơ cấu cổ đông quá cô đặc, khiến lượng cổ phiếu trôi nổi tự do gần như không có. Hiện tại, UBND TP.Hải Phòng nắm giữ 64,5% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát nắm 10%, và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33%.

Công ty Mai táng Hải Phòng là đơn vị thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vụ tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận tải phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa dịch vụ phục vụ việc tang lễ... Hiện tại, đây cũng là công ty duy nhất trên sàn chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này. Kết thúc năm 2025, công ty đạt doanh thu thuần 151 tỉ đồng, đi ngang so với năm trước. Trong đó, mảng dịch vụ tang lễ mang về doanh thu 65,6 tỉ đồng; hai mảng kinh doanh còn lại lại gồm bán hàng hóa (bình, quách, bia đá) mang về 84 tỉ đồng và hoạt động sản xuất thành phẩm (xây mộ) đạt doanh thu 1,56 tỉ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 11 tỉ đồng.

Một công ty khác cũng chia cổ tức khủng cho cổ đông là Công ty CP May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG). Theo thông báo ngày 8.5 tới công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11.6. Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 25 tỉ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức lần này. Mức cổ tức này cũng cao gấp hơn 4 lần giá cổ phiếu PTG đang ở mức 1.200 đồng. Công ty may này cũng đều đặn duy trì cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá cổ phiếu trong những năm vừa qua. Chẳng hạn, năm 2024, doanh nghiệp lập kỷ lục với tỷ lệ chi trả lên tới 150%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 15.000 đồng...