Doanh nghiệp nào bạo tay chi cổ tức hàng ngàn tỉ đồng?

Những ngày trong tháng 5 này, cổ đông nhiều doanh nghiệp sẽ được nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, nhiều đơn vị có số lượng cổ phiếu lớn, đặc biệt nhóm ngân hàng nên tổng số tiền chia cổ tức lên mức hàng ngàn tỉ đồng.

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán LPB) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 15.5 để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Như vậy, với hơn 2,98 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, LPBank dự kiến phải chi khoảng 8.962 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25.5. Đây là mức chia cổ tức tiền mặt cao nhất từ trước đến nay của LPBank, đồng thời cũng là một trong những tỷ lệ cao nhất trong ngành ngân hàng.

Đến ngày 18.5, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25.5. Hiện VPBank có hơn 7,9 tỉ cổ phiếu đang lưu hành nên tổng số tiền chia cổ tức đạt gần 3.967 tỉ đồng. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ đến ngày 31.12.2025.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) cũng công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7%. Cụ thể, theo phương án được phê duyệt, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 700 đồng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 7%, tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến lên đến hơn 4.960 tỉ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 20.5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 10.6.

Cũng chi cổ tức hàng ngàn tỉ đồng là Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG). Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12.5 vừa thông báo để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Với hơn 7,68 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, HPG sẽ phải chi tương ứng khoảng 3.838 tỉ đồng để trả cổ tức. Ngoài phương án chia cổ tức bằng tiền mặt ở trên, mới đây, HĐQT Hòa Phát cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Cụ thể, HPG dự kiến phát hành hơn 767,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 7.675,5 tỉ đồng.

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) thông báo ngày 29.7 chốt danh sách cổ đông chia cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28.8. Với hơn 1,28 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sabeco sẽ chi khoảng 3.840 tỉ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, vào giữa tháng 2, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Như vậy, cổ tức năm 2025 qua 2 lần tạm ứng của SAB là 50% bằng tiền mặt.