Con trai tỉ phú Trần Đình Long chi gần 1.300 tỉ đồng mua cổ phiếu HPG

Ngay trong ngày thị trường chứng khoán rớt mạnh, cổ phiếu giảm sàn, ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG, mục đích nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian từ 12.3 đến 10.4. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Trần Vũ Minh nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 226,3 triệu đơn vị, tương đương 2,95% vốn điều lệ của Hòa Phát.

Con trai tỉ phú Trần Đình Long đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG ẢNH: HPG

Sau khi giảm sàn xuống 25.350 đồng trong phiên thị trường lao dốc ngày 9.3, sáng nay (10.3) cổ phiếu HPG tăng mạnh trở lại, thậm chí có lúc tăng kịch trần lên 27.100 đồng. Chốt phiên sáng, cổ phiếu HPG đứng ở mức 26.900 đồng. Ước tính ở mức giá này thì ông Trần Vũ Minh sẽ chi ra hơn 1.345 tỉ đồng để mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Đây không phải là lần đầu tiên con trai tỉ phú Trần Đình Long gom vào lượng lớn cổ phiếu Hòa Phát. Vào tháng 3.2020, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc do đại dịch Covid-19, ông Trần Vũ Minh cũng đã mạnh tay chi khoảng 700 tỉ đồng để mua vào 40 triệu cổ phiếu HPG chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng. Cụ thể, từ ngày 17 - 23.3.2020, ông mua 20 triệu cổ phiếu, sau đó tiếp tục gom thêm 20 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 27.3 - 24.4.2020.

Tại Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long vẫn là cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất với 1,98 tỉ đơn vị, tương đương 25,796% vốn. Ngày 18.3 tới đây, Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch, đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 21.4 tại Hà Nội. Tập đoàn Hòa Phát đang là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, đường sắt tốc độ cao, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.