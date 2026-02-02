Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát với mã chứng khoán HPA. Đây là công ty thành viên Tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long.

Cụ thể, 285 triệu cổ phiếu HPA sẽ chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 6.2. Giá tham chiếu phiên đầu tiên của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động ±20%. Giá tham chiếu chào sàn cũng là giá chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu trong đợt IPO vào đầu tháng 1 vừa qua. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành tăng từ 2.550 tỉ đồng lên 2.850 tỉ đồng.

Cổ phiếu Nông nghiệp Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long sẽ niêm yết ngày 6.2 ẢNH: HPA

HPA được thành lập năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò và gia cầm. Năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng bán hàng tăng, biên lợi nhuận cải thiện. Giá heo trung bình năm cao do nguồn cung thị trường hạn chế bởi dịch bệnh, trong khi HPA duy trì sản xuất ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học nghiêm ngặt. Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 44% tổng doanh thu. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam nhờ sử dụng giống heo DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi bài bản...

Công ty hiện giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc, đứng đầu thị phần trứng gà phía bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày, đứng thứ 13 về thức ăn chăn nuôi và nằm trong nhóm dẫn đầu chăn nuôi heo với công suất 750.000 con/năm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, chăn nuôi bò 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỉ đồng với ROE duy trì trên 25%.