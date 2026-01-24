Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE

Mai Phương
Mai Phương
24/01/2026 09:15 GMT+7

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán HPA) vào ngày 22.1. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký niêm yết 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỉ đồng. Đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, ngày 7.1, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỉ đồng. Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỉ đồng lên 2.850 tỉ đồng. Số lượng cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán là 964 cổ đông, chiếm tỷ lệ 15%.

Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE- Ảnh 1.

HPA đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam

ẢNH: HPA

Đợt phát hành được thực hiện với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Khi kết thúc thời hạn đăng ký, HPA ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới hơn 35,73 triệu cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán. Hiện nay, công ty đang tiến hành hoàn trả số tiền nhà đầu tư nộp nhầm/nộp dư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sau khi trừ đi các loại chi phí, lệ phí liên quan.

Tại mức giá IPO 41.900 đồng, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Giai đoạn 2026 - 2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỉ đồng với ROE duy trì trên 25%. Sau 10 năm, Nông nghiệp Hòa Phát đã ghi nhận nhiều thành quả. Công ty hiện nằm trong top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam, top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con tại Việt Nam.

