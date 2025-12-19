Dự án nằm trong chiến lược sản xuất các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu. Dự kiến, nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.

Dự án đột phá về công nghệ, đảm bảo tiến độ và chất lượng

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía đông Khu kinh tế Dung Quất. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, dự án của Hòa Phát phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh và của cả nước, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, giảm chi phí nhập khẩu. "Hơn 9 năm triển khai tại Quảng Ngãi, Hòa Phát đã được cấp chủ trương đầu tư 7 dự án tại Dung Quất với tổng vốn hơn 185.000 tỉ đồng. Các dự án đã đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh, giải quyết nhu cầu việc làm và thực hiện tốt an sinh xã hội", ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết.

Hòa Phát khởi công Nhà máy sản xuất ray cao tốc và thép đặc biệt ngày 19.12 ẢNH: HPG

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS Group (Đức) và Primetals (Anh). Đây là dây chuyền hiện đại hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này. Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát sản xuất đạt chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội. Hòa Phát kiểm soát hình học thanh ray chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong đảm bảo chất lượng ray thép hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường. Sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong ngành giao thông và công nghiệp nặng.

Sẵn sàng làm chủ công nghệ đường sắt

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam trong tương lai gần. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 319/NĐ-CP về cơ chế đặc thù, đặc biệt về khoa học, công nghệ đối với công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt. Đây là nghị định rất kịp thời nhằm phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án trọng điểm. Trong đó, Hòa Phát tích cực tham gia cung ứng các sản phẩm thép ray, thép chất lượng cao cho dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất cho biết: Nghị định 319 tạo ra thời cơ ngàn năm có một để xây dựng ngành công nghiệp đường sắt do người Việt Nam làm chủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án lớn của đất nước. Tập đoàn Hòa Phát cam kết với Chính phủ thực hiện dự án đúng tiến độ, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm đang triển khai. "Hòa Phát đã sẵn sàng về dây chuyền công nghệ và đội ngũ nhân lực để làm chủ công nghệ ngay khi nhà máy vận hành. Hòa Phát cam kết cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh", ông Hà nói thêm.

Dây chuyền sản xuất với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ được sản xuất tại Đức ẢNH: HPG

Tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với đối tác SMS Group (Đức) về việc cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray, thép hình. SMS Group thiết kế, cung cấp, lắp đặt dây chuyền sản xuất thép ray và thép đặc biệt cho Hòa Phát. Dây chuyền gồm các thiết bị chính như lò nung phôi, giá cán thô, giá cán đảo chiều đa năng; hệ thống quét laser phát hiện lỗi bề mặt và biến dạng sản phẩm tự động; hệ thống kiểm soát chất lượng thép dạng không phá hủy (NDT); hệ thống tôi đầu ray và khoan lỗ ray đồng bộ. Toàn bộ thiết bị chính được sản xuất tại Đức với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu để sản xuất ray phục vụ cho các loại đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Song song với đầu tư công nghệ, Hòa Phát đã chuẩn bị nguồn nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành. Tập đoàn đã xây dựng đội ngũ quản lý, kỹ sư công nghệ và nhân sự vận hành nòng cốt. Các nhân sự đã và đang được cử sang châu Âu và nhiều nước có ngành đường sắt cao tốc phát triển để đào tạo chuyên sâu, làm việc trực tiếp với các chuyên gia của SMS Group nhằm làm chủ hoàn toàn công nghệ ngay khi nhà máy đi vào hoạt động. Hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu đồng loạt thi công các hạng mục liên quan. Từ giữa năm 2026 sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ, phấn đấu cho ra những sản phẩm thép ray đầu tiên ra lò vào năm 2027, sớm hơn 1 năm so với dự kiến trong chủ trương đầu tư được phê duyệt.