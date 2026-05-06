Bất ngờ xuất hiện ngân hàng công bố lợi nhuận đi lùi

Trái ngược với nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng vọt trong 3 tháng đầu năm nay thì cũng có những nhà băng công bố lợi nhuận đi lùi. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ghi nhận mức giảm sâu, khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ còn 269,1 tỉ đồng, giảm 59,12% so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm hơn 389 tỉ đồng.

Ngân hàng Eximbank lý giải do lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối giảm trong khi chi phí hoạt động tăng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 151,28%, tương ứng tăng hơn 192 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bất ngờ một số ngân hàng báo cáo lợi nhuận quý 1/2026 đi lùi ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng báo cáo lợi nhuận quý 1/2026 sụt giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.584,4 tỉ đồng, giảm 1.312,3 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân xuất phát từ thu nhập lãi thuần giảm 821,1 tỉ đồng. Dù các mảng ngoài lãi vẫn tăng nhưng không đủ bù đắp khi chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến, lên 1.828,6 tỉ đồng, tức gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng đi lùi về lợi nhuận. Cụ thể, hết quý 1/2026, SeABank chỉ đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.110,6 tỉ đồng, giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhà băng giải thích lợi nhuận sụt giảm chủ yếu đến từ việc chi phí trả lãi tăng do lãi suất huy động lên cao, lãi suất thị trường liên ngân hàng biến động mạnh. Tuy nhiên trong quý 1/2026, SeABank ghi nhận việc chuyển nhượng Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện cho AEON Financial Service nên lợi nhuận tăng cao hơn cùng kỳ năm trước...

Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố lợi nhuận sau thuế quý đầu năm nay đạt hơn 2.279 tỉ đồng, giảm 10,05% so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm hơn 254,7 tỉ đồng. Nguyên nhân do lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 161,6 tỉ đồng (giảm 19,5%); lãi thuần từ hoạt động khác giảm 327,9 tỉ đồng (giảm 73,16%) trong khi chi phí dự phòng tăng vọt đến 290,33%, tương ứng tăng 576 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số ngân hàng cũng ghi nhận xu hướng giảm lợi nhuận như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) có lãi sau thuế hợp nhất 131,4 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 73,5 tỉ đồng, giảm 11%...