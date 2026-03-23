Nhiều ngân hàng đặt chỉ tiêu lợi nhuận tỉ đô

Một loạt ngân hàng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao, đặc biệt lợi nhuận có đơn vị lập kỷ lục mới. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 là 41.323 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2025. Song song, ngân hàng này cũng thông qua phương án thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ khoảng 2.000 tỉ đồng.

Nhiều ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận tăng vọt ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo đó, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 11.550 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ việc tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí.

Tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo Ngân hàng HDBank (HDB) cho biết, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2026 tăng trưởng trên 30% so với năm 2025, ước đạt gần 27.720 tỉ đồng. Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản mục tiêu tăng trên 28% so với năm 2025, dư nợ tín dụng tăng xấp xỉ 35%... Tương tự, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỉ đồng, tăng 39% so với mức thực hiện năm 2025.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong năm nay. Tại hội nghị nhà đầu tư đầu tháng 2, lãnh đạo nhà băng này cho biết ngân hàng hướng tới mức tăng trưởng từ 10% trở lên, với động lực chính từ tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư. Năm nay, MB kỳ vọng lợi nhuận tăng 15 - 20%, đạt khoảng 39.500 tỉ đồng; các công ty thành viên dự kiến đóng góp 12 - 13% tổng lợi nhuận.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) đặt mục tiêu trong năm 2026 với tổng tài sản tăng trưởng 5 - 10%; tín dụng theo hạn mức tăng trưởng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ; nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) dự kiến tăng trưởng tín dụng 15 - 16%, huy động vốn được điều hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,5% và phấn đấu lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 10%. Năm 2025 BIDV đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 37.863 tỉ đồng. Như vậy mục tiêu lợi nhuận trước thuế của nhà băng này năm 2026 sẽ đạt trên 41.649 tỉ đồng...