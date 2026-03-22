Gửi tiết kiệm lãi suất 9%/năm mà không cần tiền nhiều

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thông báo điều chỉnh chính sách lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng mới gửi tiết kiệm, trong đó mức lãi suất thực nhận có thể lên tới 9%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn, áp dụng đến hết ngày 31.3. Cụ thể, lãi suất ưu đãi cộng thêm dành cho khách hàng mới khi gửi tiết kiệm lần đầu kể từ ngày 20.3 đến hết ngày 31.3 là 1,1%/năm. Ưu đãi dành cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank (bao gồm ứng dụng CAKE BANK và các nền tảng khác). Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức nhận lãi như cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Hiện tại, ngân hàng này niêm yết lãi suất cao 7,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và lên đến 7,9% đối với kỳ hạn trên 10 tháng đến 36 tháng. Như vậy, nếu khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu tại đây từ 10 tháng trở lên sẽ nhận được lãi suất tối đa lên 9%/năm. Ngân hàng này ví dụ, nếu khách hàng gửi 2 tỉ đồng lần đầu tiên tại Cake, kỳ hạn 12 tháng, số tiền lãi nhận được là: 2 tỉ x 7,9%/12 x 12 tháng = 158 triệu đồng. Song song với đó, Cake sẽ thưởng thêm: 2 tỉ x 1,1%/12 x 12 tháng = 22 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng tiền lời là 180 triệu đồng.

Đáng chú ý, khách hàng chỉ cần gửi tối thiểu từ 100.000 đồng đã có thể nhận mức lãi suất ưu đãi cao nhất này. Trong khi đó, mức lãi suất 9%/năm đã có một số ngân hàng áp dụng nhưng chỉ dành cho khách VIP có số tiền gửi lớn từ 500 tỉ đồng trở lên. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) áp dụng mức 9%/năm cho khách hàng mở mới sổ tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu từ 500 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng niêm yết lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng khi gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Trong khi đó, Ngân hàng số Vikki Bank công bố áp dụng mức lãi suất 8,4%/ năm chỉ dành cho cho khách hàng gửi tiền từ 999 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng...