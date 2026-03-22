Từ ngày 1.4 ngân hàng ngừng sử dụng nickname cho tài khoản

Kể từ ngày 1.4, theo quy định tại Thông tư số 30/2025 của ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024, toàn bộ tên tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch. Theo đó, các ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ; trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Như vậy, các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản (hay còn gọi là iNick). Trước đây, một số ngân hàng cho khách hàng tự chọn nickname bên cạnh số tài khoản chính thức (tài khoản gốc) do ngân hàng cung cấp. Việc cấp nickname cho tài khoản giúp cá nhân hóa thông tin tài khoản của khách hàng, tên tài khoản dễ nhớ, ngắn gọn.

Các ngân hàng cho biết, việc chấm dứt dịch vụ tài khoản nickname không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi. Thay vì dùng nickname, khách hàng sẽ dùng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với ngân hàng) để chuyển và nhận tiền. Tuy nhiên, khách hàng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để giao dịch không bị gián đoạn.

Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn hóa thông tin, thông tư mới còn bổ sung quy trình xử lý đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải kịp thời tố giác tới cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước và thông báo cho khách hàng về tình trạng xử lý tra soát, khiếu nại. Trường hợp cơ quan chức năng kết luận không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận, các bên sẽ phối hợp với khách hàng để thống nhất phương án xử lý phù hợp.