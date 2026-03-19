Không thông báo tài khoản cho ngành thuế, hộ kinh doanh bị phạt ra sao?

Từ ngày 1.3, quy định về việc hộ kinh doanh phải sử dụng tài khoản ngân hàng riêng biệt cho hoạt động kinh doanh chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 5.3), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo đầy đủ số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác giữa Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Ngân hàng Phương Đông (OCB) nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế ngày 19.3, tại Hà Nội, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, hầu hết hộ kinh doanh đều có mức độ tuân thủ chính sách pháp luật khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cố tình vi phạm.

Trong phát triển hộ kinh doanh, bên cạnh tạo mọi điều kiện để hộ giảm thời gian, chi phí thực hiện tuân thủ nghĩa vụ, cần phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch các hoạt động kinh tế.

Trước OCB, Cục Thuế đã ký kết hợp tác với nhóm ngân hàng big 4 (BIDV, Vietcombank, Agribank, ViettinBank). Hiện nay, một số ngân hàng cũng đang muốn thúc đẩy hợp tác với Cục Thuế.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh, thời gian qua, một số ngân hàng đã có giải pháp khá hay để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi các tài khoản cá nhân thành tài khoản sử dụng hợp lệ cho hoạt động kinh doanh mà không cần mở thêm tài khoản mới.

Thời gian tới, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị trưởng thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở triển khai tới các hộ kinh doanh đầy đủ những gói giải pháp hỗ trợ của các ngân hàng, nhà cung cấp trong quá trình chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế.

"Sự lựa chọn là của người dân, nhưng ngành thuế có trách nhiệm mang tới các cơ sở để người dân có thể quyết định", ông Mai Sơn nói.

Vi phạm quy định về thông báo tài khoản có thể bị phạt bao nhiêu?

Theo thông báo của cơ quan thuế, hạn chót hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là ngày 20.4.

Với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: thực hiện thông báo kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động: gửi thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử kèm hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích, nếu quá thời hạn vẫn chưa tiến hành thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế, hộ kinh doanh có thể sẽ phải đối mặt với các mức phạt vi phạm hành chính.

Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi điều 19 tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên bị phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng.

Hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế bị phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 10 - 16 triệu đồng với hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Theo quy định tại điều 5 và điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

"Như vậy, nếu không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế, hộ kinh doanh có thể bị phạt đến 8 triệu đồng", ông Tuấn nói.

Vị chuyên gia nhìn nhận, mức phạt không phải là điều Bộ Tài chính hướng đến. Quy định nêu trên chủ yếu nhằm 2 mục đích.

Thứ nhất là tách bạch dòng tiền kinh doanh và dòng tiền dân sự ra khỏi thực thể kinh doanh. Thứ hai là để cơ quan quản lý có cơ sở phong tỏa tài khoản ngân hàng phục vụ kinh doanh nhằm cưỡng chế nghĩa vụ thuế, tránh cưỡng chế nhầm tài khoản cá nhân.

"Dù hộ có chủ động thông báo đầy đủ số tài khoản ngân hàng sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế hay không, cơ quan thuế vẫn có đầy đủ công cụ, dữ liệu cần thiết để giám sát nghĩa vụ thuế. Hộ cần xác định bài toán kinh doanh lâu dài, dựa trên sự trung thực trong thực hiện nghĩa vụ thuế", ông Tuấn khuyến cáo.