Không tạo gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật với cá nhân, hộ kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về hoàn thiện thể chế, pháp luật, vừa ký ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp quý 1/2026 vừa qua.

Hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân

Một trong các nội dung được đề cập tại kết luận, là việc thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định đã được thể chế hóa, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường; giải quyết kịp thời những bất cập, hạn chế hoặc vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, không để tồn tại các "điểm nghẽn", rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân.

Kết luận cũng nhấn mạnh yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh; có cơ chế phù hợp để không tạo gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh trong tiếp cận, thực thi quy định của pháp luật và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này.

Thay đổi tư duy quản lý về an toàn thực phẩm

Vẫn theo kết luận, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ sung luật An toàn thực phẩm, khẩn trương trình Quốc hội khóa XVI thông qua.

Cần chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm", bảo đảm quản lý chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, lưu thông cho đến tiêu dùng thực phẩm.

Đồng thời, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo; nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm; vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa thúc đẩy phát triển sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao.

Quá trình sửa đổi, bổ sung luật cần có sự tham gia đầy đủ của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp; bảo đảm đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện vật chất, kỹ thuật, nhân lực... để tổ chức thực thi.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối từ T.Ư đến địa phương, xây dựng đề án cụ thể trình Bộ Chính trị trong tháng 4.2026.