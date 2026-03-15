Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng với các giao dịch dưới 50.000 đồng

Mốc dưới 50.000 đồng/giao dịch quá thấp?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Bộ này đề xuất một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn được lập hóa đơn tổng cuối ngày.

Trong đó đáng chú ý là, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỉ đồng trở xuống, có giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng mỗi lần, nếu người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch này.

Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu.

Với trường hợp hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng trong ngày, chuyên gia cho rằng, mốc 50.000 đồng/giao dịch là quá nhỏ, không phù hợp

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích, xét theo tình huống xảy ra trên thực tế, hộ kinh doanh phải lập bảng kê tổng hợp doanh số các giao dịch dưới 50.000 đồng, sau đó mới có thể xuất hóa đơn tổng cuối ngày.

Trước đây, tại khoản 1 điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định, bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Sau đó, người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các giao dịch dưới 200.000 đồng này; đồng thời, cuối mỗi ngày, người bán lập 1 hóa đơn cho giá trị bảng kê này.

Nhấn mạnh quy định này khá tương đồng với nội dung dự thảo, ông Tuấn cho rằng mốc dưới 50.000 đồng/giao dịch là quá nhỏ, không phù hợp cho giai đoạn hiện nay, nên cân nhắc dùng mốc dưới 200.000 đồng/giao dịch. Điều này giúp hộ kinh doanh dễ áp dụng, tiết kiệm chi phí hóa đơn.

Doanh thu 500 triệu đồng trở xuống không dùng hóa đơn điện tử

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất nhiều trường hợp thuộc diện không sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có hộ kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (nghĩa là doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống - PV).

Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không dùng hóa đơn điện tử

Khá trăn trở về vấn đề này, ông Tuấn cho biết: theo quy định hiện tại, hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng đang thuộc diện được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

Dự thảo đề cập trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế thuộc trường hợp không được sử dụng hóa đơn điện tử vô hình trung trái với chủ trương khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch kinh tế, nhằm minh bạch hoạt động kinh doanh.

"Nếu hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, thì doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh khác khi mua hàng hóa, dịch vụ của đối tượng này, về quy định là được lập bảng kê để được tính chi phí được trừ. Tức là, các trường hợp này được lập bảng kê để thay thế hóa đơn điện tử. Vậy tại sao chúng ta không cho phép sử dụng hóa đơn điện tử, thay vì phải lập bảng kê?", ông Tuấn đặt vấn đề.

Theo vị chuyên gia, lập bảng kê sẽ mất thời gian, do phải in giấy, điền thông tin, photo hoặc chụp hình căn cước công dân của người bán, cũng như tốn chi phí lưu trữ. Việc giải thích với người bán để xin căn cước công dân cũng không dễ dàng. Bởi lẽ, thông tin căn cước công dân là nhạy cảm và dễ bị lừa đảo.

Nhấn mạnh về cơ bản, việc sử dụng bảng kê sẽ làm chi phí tổng thể xã hội cao hơn hẳn sử dụng hóa đơn điện tử, ông Tuấn khuyến nghị, trong sử dụng hóa đơn điện tử thay vì cấm hay bắt buộc, nên để hộ kinh doanh lựa chọn.