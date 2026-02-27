Đề nghị không phải ghi mã số thuế của khách lẻ trên hóa đơn điện tử

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là dự thảo).

Theo VCCI, điều 11 (sửa đổi) Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm có trách nhiệm sử dụng hóa đơn điện tử có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Theo đó, hóa đơn phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua.

Quy định này gây khó khăn đáng kể cho các hộ kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ (tiệm tạp hóa, siêu thị mini), ăn uống hay lưu trú (nhà nghỉ).

Nhiều hộ kinh doanh đang gặp khó khăn khi tuân thủ quy định hóa đơn phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua ẢNH: ĐAN THANH

Đặc thù của các lĩnh vực này là lượng khách lẻ lớn, giá trị giao dịch nhỏ, thời gian mua bán nhanh. Việc yêu cầu ghi nhận đầy đủ thông tin người mua trên từng hóa đơn làm phát sinh thêm chi phí thuê thêm lao động phụ trách việc thu ngân, chi phí hóa đơn (lớn so với giá trị giao dịch), đồng thời gây tâm lý không thoải mái cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, vốn có đặc thù giống các hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, lại được miễn trừ áp dụng quy định này.

Trong bối cảnh các chính sách thuế với hộ, cá nhân kinh doanh đang thay đổi toàn diện, theo VCCI, việc sửa đổi quy định này là rất cần thiết để đồng bộ giữa chính sách thuế và hóa đơn, không tạo gánh nặng tuân thủ lớn cho các hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cho phép hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh không nhất thiết phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua với trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh.

Cần làm rõ khái niệm người mua là cá nhân không kinh doanh

Điều 1 dự thảo cho phép các doanh nghiệp lập hóa đơn tổng vào cuối chu kỳ, thay vì áp dụng theo từng lần nhưng chỉ áp dụng với giao dịch cho người mua là cá nhân không kinh doanh.

VCCI cho biết, theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc xác định cá nhân nào là cá nhân kinh doanh hay cá nhân không kinh doanh rất khó khăn.

VCCI đề nghị bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải vào diện được lập hóa đơn tổng ẢNH: TN

Lý do, người mua không cần cung cấp thông tin về việc đăng ký kinh doanh hoặc không cung cấp mã số thuế, dẫn đến doanh nghiệp không thể nhận diện, phân biệt giữa cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh.

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh vẫn đồng thời có giao dịch không liên quan đến kinh doanh, như dịch vụ gửi tiết kiệm, chuyển tiền cho mục đích cá nhân… nên việc loại các giao dịch này ra khỏi hóa đơn tổng là chưa hợp lý. Hệ quả của việc này là tạo ra rủi ro lập thiếu hóa đơn, bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lớn.

Để thuận tiện trong áp dụng, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hướng dẫn theo hướng cá nhân được coi là không kinh doanh nếu không yêu cầu hóa đơn.

Liên quan tới lập hóa đơn tổng với dịch vụ vận tải hành khách, điều 1 dự thảo cho phép lập hóa đơn tổng cho khách hàng cá nhân không kinh doanh vào cuối ngày với các dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách công cộng, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này còn thiếu trường hợp kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải.

Các dịch vụ này có đặc điểm tương đồng với các dịch vụ đã đề cập trong dự thảo, xét về khía cạnh quản lý hóa đơn, chứng từ. Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải vào điều 1 dự thảo.