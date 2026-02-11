Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hóa đơn điện tử có thể tăng gấp 10 lần thiết kế

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/02/2026 16:23 GMT+7

Theo Bộ Tài chính, hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế hiện được thiết kế để tiếp nhận khoảng 6,4 tỉ hóa đơn mỗi năm, trong khi số lượng thực tế đang lên tới khoảng 18 tỉ hóa đơn, gấp 3 lần thiết kế ban đầu, có thể tăng lên 60 tỉ hóa đơn trong một năm.

Thông tin trên được Bộ Tài chính nêu tại dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ. Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung này, Bộ Tài chính đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng theo ngày hoặc tháng nhằm giảm áp lực hạ tầng công nghệ cho cơ quan thuế và doanh nghiệp, đặc biệt, giảm áp lực tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính cho rằng, số hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đang nhận hiện nay đã tăng gấp 3 lần so với thiết kế ban đầu. Với tình hình này, ước tính của cơ quan thuế là số lượng hóa đơn điện tử có thể sẽ vọt lên 60 tỉ hóa đơn trong một năm - gấp 10 lần hệ thống được thiết kế, vượt xa công suất thiết kế của hệ thống hóa đơn điện tử cả về khả năng tiếp nhận, xử lý và lưu trữ. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động lập hóa đơn của toàn ngành kinh tế.

Thực tế, hiện nay nhiều ngân hàng, các công ty chứng khoán chưa thực hiện việc xuất hóa đơn cho từng giao dịch đối với khách hàng là cá nhân không kinh doanh do chưa đáp ứng được hạ tầng công nghệ thông tin. Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của Tập đoàn Vingroup, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và Hiệp hội Vận tải kiến nghị về việc cho phép lập hóa đơn tổng đối với cá nhân không kinh doanh trong lĩnh vực trông giữ xe, vận tải hành khách (bằng xe buýt, xe taxi) do có hệ thống quản lý giao dịch đến từng cá nhân để góp phần làm giảm số lượng hóa đơn.

Hệ thống hóa đơn điện tử ngành thuế có thể tăng gấp 10 lần số thiết kế - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho mở lại cơ chế hóa đơn tổng theo ngày hoặc tháng nhằm giảm áp lực hệ thống công nghệ thông tin

ẢNH: Đ.N.T

Văn phòng Chính phủ cũng chuyển một số văn bản của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chiếu phim (Công ty CP Phim Thiên Ngân) và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (Grab, Shoppee, SPX Express, Foody) về kiến nghị lập hóa đơn tổng cho cá nhân không hoạt động kinh doanh đối với hoạt động chiếu phim và bán lẻ sản phẩm đi kèm (như bắp, nước, bánh); dịch vụ thương mại điện tử (bao gồm các dịch vụ thương mại điện tử và hoạt động bưu chính, vận chuyển trực tiếp cho sàn thương mại điện tử).

Nghị định số 70/2025 đã bỏ quy định lập hóa đơn tổng, yêu cầu các doanh nghiệp phải lập hóa đơn lẻ cho hàng triệu giao dịch nhỏ khiến doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng mạnh chi phí, nhân lực, áp lực lưu trữ dữ liệu... Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hóa đơn tổng đối với dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện, dịch vụ trông giữ xe, và kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bằng xe taxi.

Sau 7 tháng (1.6 - 31.12.2025) bỏ quy định hóa đơn tổng, Bộ Tài chính cho biết, tổng số hóa đơn điện tử đã tiếp nhận là 3.714.945.596 hóa đơn điện tử và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là 2.764.810.456 (trung bình 925.679.436 hóa đơn/tháng, trong khi số hóa đơn điện tử trong năm 2024 là 459.563.435 hóa đơn/tháng).

Như vậy, từ sau khi áp dụng lập hóa đơn bán lẻ cho mọi giao dịch mua bán, lượng hóa đơn bình quân trong 1 tháng tăng gấp 2 lần, trong khi đó, hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng kịp.


Tin liên quan

Trông giữ xe, vận chuyển, dịch vụ chuyển tiền... được lập hóa đơn tổng cuối ngày

Trông giữ xe, vận chuyển, dịch vụ chuyển tiền... được lập hóa đơn tổng cuối ngày

Bộ Tài chính vừa có đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng theo ngày hoặc tháng để giảm lực hạ tầng công nghệ trong dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ...

Nới quy định hóa đơn, hộ kinh doanh thở phào

Khám phá thêm chủ đề

Hóa đơn ngành thuế hóa đơn điện tử Bộ Tài chính Hóa đơn tổng Nghị định 70 Nghị định 123 Dự thảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận