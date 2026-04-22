Ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó chủ tịch HĐQT Sacombank

Sau Đại hội đồng cổ đông Sacombank sáng 22.4, HĐQT thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng. Với kinh nghiệm quản trị, tư duy đổi mới và năng lực điều hành đã được khẳng định, HĐQT tin tưởng ông Nguyễn Đức Thụy sẽ tiếp tục cùng ban lãnh đạo thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc để Sacombank bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm chức Phó chủ tịch HĐQT Sacombank ẢNH: N.Q

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Đức Thụy trong thời gian trực tiếp đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc, đặc biệt trong công tác kiện toàn tổ chức và thúc đẩy tiến độ xử lý các nội dung trọng tâm của đề án tái cơ cấu. Sacombank đã thực hiện tinh gọn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo hướng tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh, qua đó tập trung nguồn lực cho tăng trưởng. Đồng thời, ngân hàng cũng tăng cường lực lượng bán hàng trực tiếp, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, tối ưu chi phí vận hành, thúc đẩy số hóa quy trình và củng cố công tác quản trị nội bộ. Bên cạnh đó, Sacombank cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn, phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng tại cuộc họp này, HĐQT Sacombank thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành. Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng thạc sĩ, gồm thạc sĩ tài chính tại Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Ông Loic Faussier - quyền Tổng giám đốc Sacombank

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng Giám đốc VIB, Tổng giám đốc SeABank và cố vấn cấp cao ban điều hành LPBank.