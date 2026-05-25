Một cá nhân bị xử phạt gần nửa tỉ đồng do bán chui cổ phiếu

Mai Phương
25/05/2026 14:41 GMT+7

Người nhà lãnh đạo Công ty Thép Tiến Lên bị xử phạt nặng khi bán chui cổ phiếu này.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu. Theo đó, bà Phạm Thúy Liễu bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng với hơn 479,73 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Một cá nhân bị xử phạt gần nửa tỉ đồng do bán chui cổ phiếu - Ảnh 1.

Hành vi bán chui cổ phiếu không thông báo theo quy định sẽ bị xử phạt nặng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu là người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH). Cá nhân này đã bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH (tương ứng gần 34 tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu TLH) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Như vậy, với việc bán chui cổ phiếu, ngoài bị phạt tiền bà Liễu còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng. Trên thị trường, cổ phiếu TLH đang giao dịch trong vùng 4.650 đồng/cổ phiếu. Hiện mã này thuộc diện cảnh báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) do cuối năm 2025 công ty bị lỗ sau thuế hợp nhất 18 tỉ đồng. Báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy, trong quý công ty có doanh thu hơn 1.032 tỉ đồng, giảm 20% nhưng lợi nhuận sau thuế hơn 6,4 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Beta (trụ sở tại TP.HCM) 362,5 triệu đồng. Cụ thể, công ty bị phạt tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm về hạn chế cho vay khi thực hiện cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025. Bên cạnh đó, Beta bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch (báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31.5.2024, 31.7.2024, 30.9.2025 và 30.10.2025). Song song, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch.

